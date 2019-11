Vittorio Sgarbi perde le staffe a Live, Non è la D’Urso e si scaglia contro Vladimir Luxuria: “sei o non sei un uomo?”. Video.

Vittorio Sgarbi, ospite della puntata di Non è la D’Urso del 18 novembre a cui ha anche partecipato Heather Parisi che ha confessato di essere stata vittima di violenza, si è scagliato contro Vladimir Luxuria. “Una persona come me deve avere il diritto di camminare per strada e non essere scambiata per una prostituta!“, ha dichiarato la Luxuria.

Sgarbi, però, replica: “Non scambiata, tu eri una prostituta! L’hai dichiarato tu, non negare la realtà!”. Tra i due i toni si alzano. “Quale diritto hai di parlare della mia vita? Ma come ti permetti!” urla Luxuria. “Ti vergogni del passato, di quello che sei stato? Non eri un uomo? Vabbè… Sei una donna, non hai il c***o e sei una santa. Dai, ho visto un’altra! Non eri tu, non ti conosco!“, replica ancora Sgarbi.

