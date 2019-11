Taylor Mega, poco prima della sua partecipazione alla diretta di Live Non è la d’Urso, ha replicato ad una fan affermando di non essere una figlia di papà.

Taylor Mega piace tanto ai suoi fan perché è una di quelle persone che di certo non le manda a dire. Dice sempre ciò che pensa, a discapito anche di risultare impopolare.

Nelle scorse ore, infatti, una sua fan l’ha duramente criticata affermando che è facile fare bella vita non dovendo provare la fame.

L’ex fidanzata di Flavio Briatore ha prontamente replicato alla fan in questione, affermando che anche lei nella sua vita ha dovuto lottare duro per ottenere tutto ciò che ha e di certo non è una figlia di papà.

Leggi anche:

Taylor dimentica Giorgia Caldarulo con Andrea Damante? Lo scoop

Taylor rifatta? Le foto del passato: “ecco com’ero a 16 anni”

Taylor Mega sbotta: “Non sono mica una figlia di papà!”

Taylor Mega, dopo il collegamento in differita a Live Non è la d’Urso è pronta a ritornare sul piccolo schermo degli italiani, ma prima di concedersi al grande pubblico, l’influencer ha voluto rispondere a una sua fan su Instagram.

Taylor ci ha tenuto a specificare che lei fa la bella vita soltanto perché ha lottato duramente per tutto ciò che possiede. Nessuno, infatti, l’ha mai aiutata regalandole qualcosa durante il suo percorso.

Taylor Mega prima di Live Non è la d’Urso ha consigliato alla sua fan di non abbattersi, ma di lottare, anche utilizzando un pizzico di cattiveria, per ottenere tutto ciò che vuole dalla vita, senza stare lì a pensare a cosa non ha, ma concentrandosi soltanto su tutto ciò che vuole.

Non soltanto un suggerimento quello dell’ospite di Barbara d’Urso, ma anche una rivelazione inaspettata sul suo passato. Di recente, tra l’altro, ha fatto molto parlare il suo video su Tik Tok, bannato perché giudicato fin troppo sexy per il pubblico della piattaforma digitale che sta spopolando tra i giovani, ma Taylor è prontamente ritornata sul social.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!