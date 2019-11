Taylor Mega ubriaca in diretta Tv | “Questa vodka è una m***” – VIDEO

Taylor Mega ubriaca in diretta Tv | “Questa vodka è una m***”...

Taylor Mega ubriaca durante la diretta del programma “Live: Non è la d’Urso” : “Questa vodka è una m***, mi sta facendo venire la paronoia” – VIDEO

E’ successo durante la diretta del programma condotto da Barbara d’Urso, “Live, Non è la d’Urso”. Di cosa stiamo parlando? Della brutta figura che ha visto Taylor Mega ubriaca parlare, anzi straparlare senza rendersi conto di quello che diceva

Leggi anche: >>> Pechino Express | I primi eliminati

A renderlo noto è stato però un altro programma, “Striscia la Notizia”, il quale ha mandato in onda il video completo, proprio ieri sera, di Taylor Mega alticcia mentre parlava con la d’Urso: “Questa vodka è una m***” si sente dire dalla Mega! E non solo questo, scopri il video completo in alto

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI