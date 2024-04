Non sai dove andare in vacanza? Ecco le località super trendy dell’estate 2024

Le vacanze si avvicinano ed è giunto il momento di prenotare ma dove possiamo andare quest’anno? Ecco le località super richieste.

Pianificare le vacanze estive ci fa sentire bene. Anche una piccola gita fuori porta è qualcosa che ci permette di staccare la spina dalla nostra rotuine quotidiana. Ma dove andare? Oggi vi vogliamo indicare le mete più ricercata per questa estate.

Non sono care anzi, forse è il momento di fare le vacanze ma senza esagerare! Quindi non ci dilunghiamo troppo e scopriamo i posti super alla moda. Prendi appunti e non rimarrai assolutamente deluso.

Vacanze? Ecco i posti perfetti per questa estate

In passato le vacanze si usava prenotarle all’ultimo momento perché convinti di trovare una meta interessante spendendo poco ma negli ultimi tempo, specialmente dopo la pandemia da Covid 19 tutto è cambiato.

Si perché adesso vogliamo prenotare con largo anticipo scegliendo con attenzione i posti dove andare in vacanza. Conoscere anche le usanze del luogo e poi prenotare anche le assicurazioni sul viaggio e sull’eventuale cancellazione.

Prenotando in anticipo possiamo risparmiare anche delle somme molto interessanti che possiamo utilizzare per il divertimento nel luogo prescelto. Ma quali sono le mete maggiormente ricercate per questa estate?

Come scelta principale troviamo ancora la Grecia e la Spagna con una continua ricerca di Ibiza e di Palma de Maiorca. Sono mete che possiamo trovare ancora con prezzi molto interessanti per una vacanza se vogliamo super divertente oppure scegliente mete come Zante rilassante godendoci il massimo dalla natura.

Per quanto riguarda le destinazioni lontane che richiedono tante ore di volo, si confermano Bangkok, New York e Sidney, una new entry molto interessante. Anche in questo caso, iniziando a vagliare le varie offerte possiamo trovare dei voli a costi molto allettanti.

Ci sono poi alcune nuove mete che stanno diventando super ricercate, come Vicotria, ovvero la capitale della Columbia Britannica in Canada, oppure Panama. Queste località hanno ricevuto un numero di click incredibile nelle ultime due settimane.

Ottime anche Tulum in Messico, oppure Bol, sull’isola di Brač, in Croazia. Vi consigliamo perché poco conosciuta e frequentata anche una bellissima isola italiana, parliamo di Lampedusa.

E’ la più grande delle Isole Pelagie ed è un sogno incontaminato. Adesso che conoscete tutte queste destinazioni super ricercate per questa estate date un’occhiata e siamo quasi certi che la vostra scelta ricadrà proprio su una di loro. Ricordatevi poi di portare sempre tutto l’occorrente con voi per non farmi trovare impreparati, anzi scoprite la nostra guida su come fare la valigia salva spazio per le vacanze