La Promessa anticipazioni: scatta la vendetta contro Jana

La Promessa è una soap molto amata dal pubblico italiano. Ecco le anticipazioni sulle puntate dal 29 aprile al 3 maggio.

La Promessa è una soap opera di origine spagnola che viene trasmessa su La 1 in Spagna dal 12 gennaio 2023. In Italia, invece, questo show va in onda su canale 5 in day time. Ecco tutte le anticipazioni.

La Promessa è uno show suddiviso in tre stagioni di cui le prime due sono composte da 122 e 119 episodi. La vicenda si svolge a Los Pedroches nel 1989. Tutto ha inizio quando una donna di nome Dolores fugge con i due figli: Jana e un neonato, inseguiti da uomini a cavallo. La piccola Jana poi sarà costretta a cedere il fratello a uno degli uomini a cavallo che indossa un anello d’oro con uno strano simbolo. La bambina è costretta a fingersi morta per sfuggire alle grinfie degli inseguitori.

Quindici anni dopo Jana è cresciuta e si reca al palazzo La Promessa per vendicare la madre e scoprire la sorte del fratello. Lì trova lavoro come domestica, incontra Manuel, fratellastro minore di Tomàs e lo salva da un incidente aereo venendo assunta come domestica. Tomàs scopre perché Jana è giunta a La Promessa e decide di aiutarla.

Tomàs però viene ucciso dalla matrigna Cruz che vuole lasciare tutto in eredità a Manuel. Nel frattempo Jana si fa degli alleati tra i domestici, mentre Manuel sposa la vedova del fratello. Ma cosa c’è in serbo nei nuovi episodi? Ecco cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda dal 29 aprile al 3 maggio.

La Promessa: il dramma raggiunge l’apice

Maria decide di confessare a Salvador che tra lei e Lope c’è stato un bacio, proprio mentre Salvador era assente. Quest’ultimo se la prenderà soprattutto con Lope perché sente che ha tradito la loro amicizia.

Petra invece si vendica di Jana e dice a Cruz di rimandarla dai duchi de Los Infante. Nel frattempo Manuel viene informato da Teresa che Jana è stata rimandata dai duchi. La notizia scatenerà la rabbia di Manuel che deciderà di chiedere spiegazioni a Jimena.

Quest’ultima non potrà far altro che spiegargli che la decisione di allontanare Jana è sta presa da sua madre e che quindi è a lei che deve rivolgersi per capire costa sta accadendo. Intanto, messo da parte l’inganno legato al contratto, Lorenzo prova a riconciliarsi con Catalina.