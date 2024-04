Releash siero ciglia per allungarle e rinfoltirle: così avrai uno sguardo magnetico

Contiene link di affiliazione.

La salute delle nostre ciglia con gli anni tende a vacillare, il loro aspetto peggiora, iniziamo a perderne di più e soprattutto non crescono; sicuramente ti sarà capitato di vedere delle pubblicità in TV di mascara in cui le protagoniste hanno delle ciglia chilometriche e folte e avrai pensato: nemmeno un miracolo me le renderà così belle. Questa cosa è davvero facile da capire poiché parliamo di un sentimento che finisce per unire molte donne; e se scoprissi che non è sempre il trucco a fare la differenza ne tanto meno madre natura?

Ebbene sì, proprio come succede per la salute dei nostri capelli, anche le ciglia vanno curate, nutrite e “coccolate”; il mascara – per quanto buono e naturale possa essere – usato in modo prolungato le danneggia e sappiamo come rinunciarvi sia impensabile. Per cui, sebbene esistano diversi trucchi per avere ciglia da cerbiatta, a lungo andare non sarà la soluzione. È un po’ come nascondere la polvere sotto un tappeto, prima o poi verrà fuori, allo stesso modo le ciglia si sfibreranno e avranno un aspetto “anemico”.

La soluzione per renderle sempre più folte, lunghe e in salute è un buon siero per ciglia, che applicato quotidianamente ha un effetto davvero strabiliante.

Siero ciglia Releash, perché iniziare ad usarlo e come si applica

Avrai capito che iniziare a nutrire le tue ciglia è un azione che dovresti svolgere quotidianamente per la cura del tuo aspetto. Lo so, starai pensando che a tutto quello che già fai dovrai aggiungere l’ennesima cosa e solo al pensiero ti viene l’avvilimento, è comprensibile, ma sicuramente appena vedrai i risultati che un buon prodotto può avere sulle tue ciglia – che magari avevi pensato restassero così per sempre – non riuscirai più a farne a meno. Se a questo aggiungi che non richiede un impegno eccessivo usarlo e quindi non dovrai picchiettare con le dita come fai per la crema antirughe, capirai bene che dovresti iniziare a utilizzarlo subito.

Il siero ciglia Releash del marchio Orphica è una garanzia nel vasto universo dei prodotti estetici. Si tratta di un vero e proprio “siero della giovinezza” – che la strega di Biancaneve avrebbe sicuramente acquistato – che aiuterà ad aumentare enormemente il volume delle tue ciglia, permettendo a queste di crescre anche in lunghezza e di avere un aspetto più nutrito e folto. Questo siero non ha solo un effetto nutritivo ma anche protettivo: la sua azione a lento rilascio servirà a proteggere le ciglia dalle fragilità!

Per intenderci: non cadranno più ogni volta che le tocchi o quando ti strucchi: grazie all’effetto degli estratti naturali di lino e fiori di calendula Releash è in grado di ridare elasticità e consistenza alle ciglia.

L’utilizzo è come quello del mascara: c’è una spazzolina con la quale applicherai il prodotto delicatamente sulle ciglia e questa azione è preferibile farla dopo che lo struccamento ma prima di andare a dormire; basterà dare una passata di pennellino sulla radice delle ciglia superiori e lasciare che agisca. Se stai pensando che come ogni siero ti durerà poco, ti fermo subito: il flaconcino è di 3ml e – considerata la quantità che userai quotidianamente – avrà una durata all’incirca di tre mesi! Le ciglia cresceranno a vista d’occhio e il tuo sguardo ne beneficerà tantissimo, converrai con me che la bellezza di un occhio la fanno spesso le ciglia. Chiaramente c’è anche altro, per questo per completare l’effetto magnetico e intenso e illuminare ancora di più il tuo sguardo, ti consiglio il siero contorno occhi pure di Orphica per ridurre le occhiaie e quell’orribile gonfiore sotto gli occhi; inoltre ti aiuterà a migliorare il tono della pelle che riacquisterà lucentezza giorno dopo giorno, dandoti un aspetto raggiante.

