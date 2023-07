Ciglia da cerbiatta? Non ti servono i mascara più costosi, con il trucco di TikTok le ottieni in un secondo

Non spendere decine di euro in mascara allunganti, le ciglia che hai sempre sognato si realizzano con un metodo semplicissimo e geniale

Se un tempo il make-up era soltanto uno sfizio, oggi è diventata una vera e propria “religione”. Nel corso degli anni questa arte si è evoluta e continua a modificarsi a seconda delle tendenze e delle esigenze di ogni donna. Una pratica riservata non soltanto alle più esperte, che conoscono ombretti e pennelli come le loro tasche. Oggi infatti, grazie alla rete e soprattutto ai social, anche le meno avvezze a truccarsi riescono scoprirne ogni segreto, attraverso i suggerimenti di beauty blogger e influencer.

Gli elementi di base che lo compongono si rinnovano per caratteristiche ed applicazioni, ma vi sono dei cult che sono praticamente immancabili. Uno di questi è senza dubbio il mascara, un prodotto tanto amato quanto anche odiato. Se già nei primi anni del ‘900 l’invenzione di questo cosmetico entrò a far parte della vita quotidiana, nel corso del tempo ne sono nate milioni di versioni.

L’obiettivo? Resta sempre quello, seppur modulandosi in base al risultato desiderato. Chi indossa il mascara sogna di trasformare in un batter d’occhio il suo sguardo, rendendolo intrigante, seducente e magnetico. L’industria del make-up propone così le sue opzioni. Quello allungante, per ciglia lunghe e definite, quello che infoltisce, per ciglia pesanti e scure. Molto spesso però, neppure le spese più ingenti in questo prodotto soddisfano le aspettative. É il momento di scoprire l’hack più geniale di TikTok: niente più mascara costosissimi, il segreto per ciglia da urlo era proprio “sotto gli occhi”.

Regalati in un attimo lo sguardo che hai sempre sognato: ti basta quest’oggetto per dare vita al tuo mascara

Gli “occhi da cerbiatta” sono da sempre un sinonimo di grande femminilità. Dolci, intriganti e comunicativi, riescono a tirare fuori la più grande espressività del viso grazie anche, se non in gran parte, proprio alle ciglia. Chi non ha sognato almeno una volta di sfoggiare uno sguardo alla Audrey Hepburn? Un desiderio molto costoso, penserebbero in molte, poiché questo significa provare tutti i migliori mascara presenti in commercio fino a trovare quello giusto.

Ma non è il caso di perdersi d’animo, perché la soluzione invece, può essere molto più semplice (ed economica) di come sembrava. Anche in questo caso, il popolo di TikTok è venuto in soccorso di chi è in attesa dell’idea giusta, testando un trucchetto che è divenuto in breve tempo virale. Si tratta dell’hack del phon. Tutto ciò che c’è da fare, come mostra la seguitissima blogger del canale “aliiceorru”, è iniziare dal resto del trucco e passare poi ad una prima classica applicazione. Una prima passata di mascara su tutte le ciglia e poi…via a prendere il phon! Impostandolo sulla temperatura fredda, si dovrà puntare con il beccuccio rivolto verso l’alto al di sotto delle ciglia.

Basterà riaprire gli occhi per accorgersi dell’incredibile risultato. Le ciglia si saranno magicamente incurvate e distribuite, assumendo un aspetto definito e allungato. Anche solo così si otterrà uno sguardo meraviglioso, ma per chi ama l’effetto più evidente, si può ripetere il procedimento del video con una seconda applicazione seguita da un’altra passata di phon. Con delle ciglia così, saranno le cerbiatte ad essere invidiose!