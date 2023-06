Zero ferie e voglia di un viso baciato dal sole? Niente paura, lo ottieni in un secondo con il ‘sunkissed make-up’

Affronta l’estate con un viso radioso: non c’è bisogno di lunghe ore sotto al sole, anche se non hai le vacanze lo puoi avere in casa tua

Dopo mesi e mesi di attesa, l’estate è ufficialmente arrivata a tutti gli effetti. Non soltanto sul piano meteorologico, ma anche su quello dello spirito, che già da tempo non vedeva l’ora di adeguarsi nuovamente al cambio di stagione. Un passaggio che ogni anno, puntualmente si riflette sullo stile e sulla bellezza, contagiandone praticamente ogni aspetto.

Basta pensare all’abbigliamento, che diventa fresco, leggero e colorato. E se i capelli invece, si rinnovano con schiariture e tagli, cosa accade invece, nel make-up? Il viso assume inevitabilmente un colorito del tutto nuovo, che compare proprio in concomitanza con i primi raggi del sole. Baciando il viso durante le vacanze, nel corso di una passeggiata sul lungomare o in spiaggia, essi donano alla pelle una nuance rosata che diventa rappresentazione stessa delle “summer vibes”.

Questo delicato e piacevole rossore si concentra tendenzialmente sulle gote e sul naso, rendendo i lineamenti più dolci. Ma se invece, almeno per il momento, le ferie sono soltanto un lontano miraggio? Non c’è bisogno di rinunciare ad un po’ d’estate sul volto, naturalmente grazie all’uso del trucco! É il momento del ‘sunkissed make-up‘ che sta spopolando sul web.

Colora il trucco con il ‘sunkissed’, l’effetto naturale e chic fa impazzire in estate

Da sempre il make-up è andato incontro delle esigenze di ognuna. Non si tratta infatti, di prodotti puramente coprenti atti a nascondere difettucci vari, ma anche nella maggior parte dei casi, di veri e propri strumenti d’arte. Quando l’estate chiama, il trucco risponde! Si prospettano ancora lunghissime settimane rinchiuse in un buio ufficio in cui la “vista mare” non è neanche lontanamente immaginabile? Nessun problema, con un pennello e i giusti prodotti di fronte ad uno specchio ci si potrà trasformare in una “tipa da spiaggia” in un minuto.

Lo confermano le beauty bloggers del web, che hanno reso già popolarissimo il ‘sunkissed make-up’. L’obiettivo di questo look è, ovviamente, proprio ricreare l’effetto dei raggi del sole che baciano il viso durante le prime calde giornate di esposizione. Ma anche se ancora la possibilità di godere di questa gioia è lontana, ci vorrà davvero poco per ottenerlo. Si tratta di un trucco molto naturale, che dunque non dovrà apparire come un “mascherone”.

Come mostra la bellissima “evalarosaxo”, si partirà dalla base, applicando come di consueto correttore e, se si ritiene necessario, anche il fondotinta in modo leggero e ben sfumato. In alternativa, per non appesantire il viso si potrà optare per una CC Cream che donerà alla pelle un nude look perfetto. A questo punto si potrà decidere se scolpire gli zigomi con una terra. Per un risultato ottimale, si consiglia di utilizzarne una in crema, da applicare soltanto con qualche puntino da sfumare nei punti di contouring. Si passa poi al pezzo fondamentale di questo make-up, il blush. Anche in questo caso, non è da trascurare l’opzione di quello in crema, che lascia il viso morbido e nutrito donando luminosità.

Se se ne possiede uno in stick dunque, bisognerà applicarlo con tre puntini sulle gote, sfumandole bene. Ma mentre si picchietta con la spugna, il prodotto dovrà essere passato delicatamente anche sulla parte frontale del naso creando una “M” che si unisce con gli zigomi. Proprio così, il viso diventerà immediatamente come appena baciato dal sole. A questo punto per concludere, si può dare un tocco di luce agli occhi con un ombretto perlato o una punta di illuminante nell’angolo interno. Una passata di mascara ed un lucidalabbra o un lipstick nude saranno sufficienti per fare da cornice perfetta ad un viso ‘sunkissed’. Preparatevi a sentire la domanda: “Ma sei stata al mare in questo weekend?”.