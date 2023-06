Se ti svegli sempre con i capelli arruffati devi provare assolutamente questi trucchi. Vedrai che risultato!

Detesti i capelli arruffati al mattino? Scopri quali sono i trucchi per averli perfetti fin dal risveglio.

Prendersi cura dei capelli significa avere per loro diversi riguardi che cambiano in base al momento della giornata. Ciò vale ancora di più in caso di capelli lunghi e che, durante la notte, possono arruffarsi a causa dello sfregamento contro il cuscino.

Una situazione che porta più spesso di quanto si vorrebbe ad una chioma elettrica e spettinata che di primo mattino può far perdere più tempo del previsto davanti allo specchio. Dopo aver visto come apparire più giovane e fresca nel periodo estivo, scopriamo quindi quali sono i trucchi da mettere in atto ogni sera prima di andare a dormire. La differenza sarà tale da rendere i capelli perfetti fin dalle primissime ore del mattino.

Questi trucchi prima di andare a dormire renderanno i tuoi capelli perfetti al mattino

È ora di dire basta ai capelli arruffati al mattino presto ovvero quando la fretta è una pessima consigliera e il tempo è denaro. Da oggi potrai finalmente svegliarti con una chioma già pronta per iniziare al meglio la giornata. Per farlo ti basta mettere a punto alcune semplici astuzie che cambieranno le cose in un attimo.

Fare una treccia bassa e morbida

Se hai i capelli lisci o se li porti al naturale puoi realizzare una treccia bassa e morbida da fermare con un elastico di stoffa e da tenere per tutta la notte. Così facendo i capelli non si arrufferanno troppo e ti sveglierai con una chioma perfetta e che dovrai solo pettinare. E se ami l’effetto ondulato, sappi che la treccia donerà un po’ di movimento alla tua chioma. E tutto per capelli che rimarranno morbidi e idratati.

Le code da fermare con gli elastici

Un altro modo per fermare i capelli se sono lisci è quello di usare le code. Puoi farle sempre basse e optare per una unica o per due code laterali. La scelta dipende da come dormi. Il risultato sarà comunque più tranquillo che mai. E una volta sveglia ti basterà pettinare i capelli. Il tutto per una chioma identica a come l’avevi lasciata prima di dormire.

La cuffietta di seta

Se hai una piega boccolosa o molto particolare puoi coprire il tutto con una cuffia di seta. In questo modo i capelli rimarranno fermi ed eviterai di rovinare la piega per la quale hai faticato tanto. In alcuni casi potrebbe tornarti utile fissare alcuni punti con le forcine.

Scegliendo uno di questi trucchi la tua chioma sarà finalmente perfetta già dal primo risveglio e ti eviterà di impazzire passando ore ed ore davanti allo specchio. Esattamente ciò che ti serve per godere a pieno di capelli sempre pronti ed in grado di farti sentire bellissima fin dalle prime ore del mattino.