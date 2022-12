Se hai più di 40 anni e ami la frangetta, queste sono quelle che ti aiuteranno ad apparire più giovane

Portare la frangetta anche dopo i 40 è più che possibile. Scopri quali sono quelle che ti aiutano a sembrare persino più giovane.

La frangetta è da sempre un tratto distintivo che aiuta a donare maggior appeal ad un taglio di capelli. Portarla può anche aiutare a rinnovarsi senza per questo dover stravolgere la propria chioma e, tra le altre cose, aiuta a sentirsi diverse.

Superati i 40, però, capita spesso di trovarsi a chiedere se portare la frangia sia o meno una buona idea. La risposta è come sempre relativa e legata a particolari come lo stile, la forma del viso e simili. In linea di massima, però, una frangia ben scelta può addirittura far apparire più giovani. Se fino ad oggi ti sei trovata indecisa a riguardo, sarai quindi felice di sapere che portarla può essere la scelta più giusta. Ed oggi ti mostreremo quali sono le opzioni in grado di farti apparire addirittura più giovane.

Come portare la frangetta dopo i 40 per apparire più giovane

Iniziamo con il dire che, come sempre, quando si tratta di capelli non esiste una regola che valga per tutti. Un aspetto che vale anche per la frangia. Questa, infatti, dovrà abbinarsi sia al taglio di capelli che alla forma del viso e, cosa non meno importante, allo stile personale.

Detto ciò, ci sono delle regole base da seguire e che sono in grado di offrire qualche spunto per scegliere il taglio più indicato. Spunti che, di volta in volta, sarà possibile modificare sulla propria persona.

Frangia sfilata

Questo tipo di frangia si rivela particolarmente indicato se porti un taglio di capelli corto o estremamente sfrangiato. Sfilando la frangia, infatti, potrai risultare più sbarazzina e al contempo con un viso più giovane. In questo modo avrai un look moderno e perfetto per ogni stile di abbigliamento.

Frangia a tendina

Anche la così detta frangia a tendina si rivela perfetta per apparire più giovani. Oltre ad essere perfetta per visi lunghi o con lineamenti da addolcire, aiuta infatti a definire il volto in modo perfetto perché appaia con qualche anno in meno. Una scelta che si rivela perfetta per tagli medi o lunghi.

Il ciuffo laterale

Anche una frangia con ciuffo può essere l’opzione perfetta per togliersi qualche anno di dosso. Ciò che conta è che sia portata in modo sfrangiato o sfilato al fine di non appesantire i lineamenti del volto. In questo modo avrai sempre un look ricercato ma al contempo davvero semplice da gestire.

Riassumendo, una frangia perfetta per apparire più giovane non dovrebbe essere troppo folta ne troppo geometrica. Renderla più sfrangiata o tenerla aperta è quindi un ottimo modo per non rinunciare a questo look (che tra l’altro quest’anno va anche di moda) e per apparire più giovane al contempo. In questo modo ti sentirai sempre bellissima, diversa dal solito e con quel tocco in più che ti consentirà di sentirti più libera.

E non dimenticare mai che la frangia più giusta, alla fine dei conti, è quella che senti più tua. Solo così, infatti, potrai sentirti a perfetto agio e godere al contempo del giusto look. Un look che ti farà sentire più sbarazzina e che, al contempo, ti aiuterà a sentirti più giovane.