“Vergognati”: Arisa nella bufera, stavolta il pubblico non perdona. Il gesto che ha fatto infuriare il web

Arisa, sta catturando l’attenzione di molti. La cantante ha postato una foto sui social che ha fatto infuriare il web. Ancora una volta è nella bufera…

Per la cantante Arisa è di nuovo arrivata una batosta. La giovane, dopo aver postato alcune foto sul suo profilo Instagram ufficiale (@arisamusic) è stata investita da una serie di critiche ed insulti.

L’artista è tornata nuovamente a far parlare di sè per una serie di foto pubblicate in un carosello decisamente “hot”, che però se da un lato hanno ottenuto consensi di fan dall’altro hanno catturato l’attenzione degli haters.

Infatti, una parte del popolo del web ha iniziato ad attaccarla pesantemente con parole poco consone ed un tono molto infuocato.

Arisa, le foto hot dividono il web e i consensi

Tocca ancora attendere la risposta alle offese da parte di Arisa, apparentemente sembra che la cantante abbia deciso di sorvolare oltre.

Nella foto in questione, Arisa aveva scritto una didascalia molto profonda sul significato di sè stessa e sull’accettazione di ogni parte di sè. Ecco un breve estratto:

Comunque io non sono più la donna di queste foto di fine estate. Sono un’altra adesso.

Più o meno felice? Chi lo sa(?)

Ma adesso sono io, prima mi cercavo, adesso mi sono trovata.

Stavo vicina vicina vicina e non riuscivo a vedermi. C’è voluta una casa piccola, un borgo nuovo, tanta solitudine.

Ci sono volute tante lacrime, tante preghiere. E chissà quante ancora ce ne vorranno per mantenere il punto per smetterla di dire “ci sono anch’io, mi guardi?”

Adesso puoi anche non guardarmi io ci sono lo stesso.

Ma questa è arte, arte antica in tempi moderni , che usa la tecnica d’attenzione più vecchia del mondo e ci riesce sempre.

Io però proverei anche con altro.. per vedere di nascosto l’effetto che fa.

Non è la prima volta che la cantante è presa di mira dagli haters. In particolare durante la sua ospitata al programma televisivo Le Iene ha confessato: