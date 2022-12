Entra nello spirito natalizio con la nail art a fiocco di neve: ecco le 20 foto da cui trarre inspirazione

Hai mai provato una nail art a tema natalizio? Lasciati inspirare da queste meravigliose fantasie con cui riuscirai subito ad entrare nello spirito festivo!

L’inverno è praticamente arrivato. Questo significa che è arrivato il momento di accoccolarsi con una cioccolata calda sotto una morbida coperta a guardare i nostri film di Natale preferiti. Con le festività arrivano anche i vary party a cui partecipare, ma non vorrete certamente farvi trovare impreparate, giusto?

Servirebbe un look che riuscisse a riflettere appieno lo spirito natalizio. Un look che include anche una perfetta nail art che si abbina al vostro outfit chic ed elegante. Per questo motivo, vi proponiamo alcune idee di nail art con fiocchi di neve per questo magico periodo dell’anno.

Le 20 fantasie invernali per la propria nail art

Con la stagione più fredda dell’anno alle porte, arriva anche una serie di look di bellezza festosi. Dalle idee per il trucco natalizio alle acconciature divertenti da sfoggiare, è arrivato il momento di dare un tocco di allegria alla vostra routine. Quale modo migliore per farlo se non provare una nail art da urlo Anche quando non c’è neve vera e propria, potete sfoggiare bellissimi paesaggi innevati sulla vostre unghie. Le opzioni per la fantasia a fiocco di neve sono infinite. Non vi resta che sfogliare la nostra gallery per trarre ispirazione per la vostra prossima manicure.

Fiocco di neve su base scura

Per un tocco invernale e festoso sulle unghie, scegliete una decorazione a fiocco di neve su una base per unghie color navy. Non solo fa risaltare meglio i fiocchi di neve, ma ha anche un aspetto sofisticato e lussuoso.

Nail art glitterata

Con un calendario ricco di festività, eventi e feste, è il momento di abbellire le vostre unghie con un po’ di luccichio. Date un tocco di classe alle vostre unghie con un motivo a fiocco di neve su una base trasparente e sentitevi come una principessa dei ghiacci!

Fiocco di neve con fantasia a righe

Questa nail art è perfetta per chi non ama strafare, insomma per tutte quelle donne che preferiscono optare per un look minimalista. Anche se amano la stagione delle feste e tutti le decorazioni, non amano particolarmente le nail art troppo impegnative. I toni tenui con una striscia chiara e i fiocchi di neve bianchi sono il tocco di brio in più di cui abbiamo bisogno in questo inverno.

Base grigia

Il tocco di classe del grigio con un tocco di luccichio e fiocchi di neve è un look festivo versatile per la miriade di eventi a cui parteciperete quest’inverno. Questo è uno dei nostri preferiti per la sua atmosfera sottile ma sgargiante.