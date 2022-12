Per apparire più proporzionate puntiamo tutto su questi look da party

Le minigonne non sono sempre la scelta giusta per un party esattamente come non lo sono degli stivali altissimi ed i micro top. Ognuno di questi capi però può far la differenza facendoci apparire più proporzionate. Impariamo a dosare con cura cioè che ci valorizza davvero.

La bellezza è nelle proporzioni ecco perché attrici alte meno di “nostra nonna”sembrano modelle che sfiorano il metro e settantacinque centimetri quando arrivano a malapena all’1,57 m. Un buon chirurgo aiuta sempre e ci vanno anche quelle che dicono di essere naturali e di mangiare ogni tipo di junk food (si, vabbè crediamoci). Ridurre il grasso da una parte ed aumentare taglia dall’altra renderà per forza di cose la figura più armoniosa ma si tratta comunque di interventi e di spese di un certo livello. Servono quindi, nell’immediato, una buona dieta equilibrata associata al giusto esercizio fisico ma soprattutto idee furbe ed efficaci che la moda ci offre a volontà.

Ora che abbiamo visto anche i rimedi per gli abiti in paillettes rovinati non ci resta che scoprire su quali capi puntare per fare un figurone alle feste dove siamo invitate in questo periodo magico.

Come essere più proporzionate. I look migliori per le feste

Il monocolore è sempre una soluzione brillante ma in questo periodo l’ideale è puntare sul dorato associato al beige ed ai colori della terra in generale. L’idea della stessa tinta crea continuità facendo a colpo d’occhio sembrare la figura più “lunga”.

Un bel reggiseno push-up sarà necessario per i fisici a pera ed a rettangolo in quanto ingrandirà la parte alta riempiendo meglio l’abito e bilancerà sia i fianchi che il lato b. Se a questa banalità associamo una scollatura a V allora l’effetto sarà “wow”.

Aiutano anche i pantaloni a vita alta se si è un po’ basse, così si alzerà il punto vita proprio come se si volesse mettere una cintura andrà portata sopra i fianchi e mai sotto.

Nell’indecisione della maglia da abbinare ci si dovrà per forza di cose indirizzare sui modelli a collo alto. Un lupetto smanicato se si è minute od un dolcevita corto in vita se si vuole sembrare più slanciate sono ottimi per la nostra mission odierna. Se a questo abbiniamo un pantalone a zampa o a palazzo allora perderemo (almeno visivamente) anche quelle rotondità fastidiose accumulate con il freddo.

Teniamo poi a mente che per allargare le spalle abbiano a disposizione, nelle collezioni attuali, una vasta scelta di blazer anni Ottanta (con spalline evidenti) e romantiche maglie con maniche a sbuffo, attuali più che mai.

Con piccole accortezze si può migliorare investendo il giusto. Ora sta a noi decidere cosa aggiungere alla wishlist natalizia ma affrettiamoci perché all’arrivo di Babbo Natale mancano solo sette giorni!

Silvia Zanchi