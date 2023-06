Maria De Filippi, primi giorni di mare in compagnia: beccata così sulle spiagge della Sardegna

Maria De Filippi, chiusa la stagione televisiva, parte per la Sardegna dove sono in corso le riprese di Temptation Island e viene beccata così in spiaggia.

Maria De Filippi si gode il sole e il mare dopo un anno decisamente difficile. La conduttrice, chiusa la stagione televisiva con la finale di Amici 22 e la scelta di Nicole Santinelli che ha chiuso ufficialmente Uomini e Donne, ha deciso di lasciare Roma e di partire per la Sardegna dove attualmente sono in corso le riprese di Temptation Island 2023 in onda in prima serata su canale 5 dal 26 giugno.

Temptation Island 2023 è prodotto dalla Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi che produce anche Uomini e Donne, Amici e Tu sì que vales. La redazione di Temptation è seguita da Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria che ha così deciso di seguire da vicino le riprese del programma concedendosi qualche giorno di relax e, in spiaggia, Maria è stata pizzicata con uno dei suoi migliori amici.

Maria De Filippi e la giornata in spiaggia con il suo amico a quattro zampe

Oltre ad aver affrontato un anno professionalmente molto impegnativo, Maria De Filippi ha dovuto affrontare la morte del marito Maurizio Costanzo. Per la conduttrice è stato un momento molto difficile che ha cercato di affrontare tornando subito al lavoro. Con la fine dei suoi programmi, dopo aver partecipato al funerale di Silvio Berlusconi, la conduttrice ha scelto di volare in Sardegna per seguire la registrazione delle varie puntate di Temptation Island che torna in onda dopo un anno di pausa sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia.

Tra una ripresa e l’altra, Maria ha approfittato del sole e delle belle giornate in Sardegna per rilassarsi in spiaggia. Nella foto pubblicata da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Maria indossa un pantaloncino e occhiali da sole. A coprire il resto del look è la presenza dell’amico a quattro zampe che la conduttrice coccola e con cui sceglie di trascorrere il suo momento in spiaggia.

Al mare, con un look semplice e totalmente acqua e sapone, pur non allontanandosi dal suo lavoro, la conduttrice prova a rilassarsi e a dimenticare gli ultimi mesi che sono stati decisamente complicati per lei. Nonostante il dolore per la morte di Maurizio Costanzo, infatti, ha dovuto sfoggiare il sorriso e continuare ad intrattenere il pubblico. A telecamere spente, la conduttrice sceglie così di rilassarsi e farsi coccolare dai suoi affetti veri e sinceri.