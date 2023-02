Sabrina Ferilli e il toccante gesto per Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo

Dopo la morte di Maurizio Costanzo, Sabrina Ferilli compie un toccante gesto per l’amica Maria De Filippi, distrutta dal dolore.

E’ un momento difficile per Maria De Filippi che, improvvisamente, ha dovuto affrontare la perdita di Maurizio Costanzo, marito, compagno di vita, complice e sua spalla negli ultimi trent’anni. Un colpo durissimo per la conduttrice che, come ha rivelato il Corriere della Sera, non si aspettava un epilogo così tragico. Costanzo, infatti, era ricoverato in clinica, ma le sue condizioni, inizialmente, non sembravano così gravi. Purtroppo, tutto è precipitato e la De Filippi ha dovuto salutare il marito per sempre.

Maria sta affrontando questo momento così difficile insieme al figlio Gabriele, adottato con Costanzo e agli altri figli di Maurizio, Saverio e Camilla. In questo momento così doloroso, tuttavia, la De Filippi più contare anche sul sostegno degli amici, in primis Sabrina Ferilli che ha compiuto un gesto importante per starle accanto.

Il gesto importante di Sabrina Ferilli per Maria De Filippi

Quando è arrivata la notizia della morte di Maurizio Costanzo, Sabrina Ferilli non si trovava in Italia. L’attrice, infatti, si trovava a Tokyo per lavoro quando ha saputo la tragica notizia. Senza pensarci, l’attrice ha prenotato il primo volo per rientrare in Italia e stare accanto all’amica Maria in un momento, per lei, così difficile e doloroso.

“Arrivo”, ha scritto sui social pubblicando una foto in cui ha annunciato di essere in aeroporto. L’attrice ha così seguito le prime ore dopo il decesso di Costanzo da lontano. Sabrina ha anche scoperto della richiesta di selfie alla De Filippi presso la camera ardente lasciandosi andare ad un commento.

Selvaggia Lucarelli, in particolare, ha commentato così il selfie che è stato chiesto alla De Filippi: “Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaffancul* al primo telefono che vedevo”, ha scritto la giornalista.

“Minimo… perché se a casa non ti hanno insegnato l’educazione non credo te la possa insegnare io… Ma ti farei capire che non si fa”, è stata la risposta della Ferilli.