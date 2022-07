Rudy Zerbi inedito su Maria De Filippi: così gli ha cambiato la vita

Rudy Zerbi si lascia andare ad un’inedita confessione su Maria De Filippi: l’insegnante di Amici svela come gli ha cambiato la vita.

Rudy Zerbi si lascia andare ad una confessione inedita su Maria De Filippi svelando l’importante gesto fatto dalla conduttrice e che gli ha cambiato totalmente la vita. Da anni insegnante di canto della scuola di Amici e giudice di Tu sì que vales, prima di approdare in televisione, Zerby ha lavorato per la casa discografica Sony diventandone presidente quando aveva solo 30 anni.

Un ruolo che gli ha permesso di affacciarsi alla televisione frequentando lo studio di Amici come esperto di musica. Ad un certo punto della sua vita, però, tutto è cambiato e la persona che lo ha aiutato è stata proprio Maria De Filippi.

Rudy Zerbi: “Licenziato a 40 anni. Non dimenticherò mai quello che ha fatto per me Maria De Filippi”

Oggi, Rudy Zerbi che, in passato, ha svelato un clamoroso retroscena, è uno dei volti più amati di Amici e Tu sì que vales. Un successo frutto della sua simpatia e di cui Zerbi dà il merito a Maria De Filippi.

“Io no sono mai vergognato di raccontare che sono stato licenziato. I fallimenti e le cose che non funzionano nella vita non vanno nascoste. È impensabile che tutto vada bene in una vita intera. A 30 anni sono diventato presidente e amministratore delegato della Sony. Ero giovane, avevo potere, soldi e avviato a una vita straordinaria. Un giorno dall’America mi hanno chiamato e parlato della fusione aziendale e mi hanno detto di non aver più bisogno di me”, ha raccontato Zerbi ai microfoni della collega Lorella Cuccarini durante la prima puntata del programma online “Un caffè con…”.

“Mi hanno licenziato. In quel momento mi sono trovato a neanche 40 anni con 3 figli, con una vita davanti. Non sapevo cosa fare. La situazione discografica era terribile, allora andavo ad Amici come presidente della Sony e la prima cosa che ho fatto è stata chiamare Maria per informarla della notizia e l’ho ringraziata. Lei mi ha detto di essersi trovata bene e che gli piaceva come lavoravo e mi ha detto di andare a lavorare da lei”, ha aggiunto Zerbi a Lorella Cuccarini che, con il suo impeccabile stile, tornerà nella scuola di Amici come insegnante di canto.