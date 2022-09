Maria De Filippi, lo scatto non lascia dubbi: non c’è n’è più per nessuna

Maria De Filippi ha sciolto ogni possibile dubbio prima del suo ritorno in tv. Da questo momento in poi non c’è n’è più per nessuna!

Maria De Filippi è senza alcun dubbio una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani. La moglie di Maurizio Costanzo si è presa sì qualche giorno di pausa, ma in realtà anche se non è andata in onda ha sempre lavorato ai suoi programma in modo tale da poter garantire soltanto il meglio per il pubblico che da anni la segue e che le ha permesso di collezionare veri e propri ascolti record.

Nelle scorse ore, infatti, sembrerebbe che la conduttrice sia più pronta che mai a tornare in onda dopo mesi di assenza e a testimoniarlo è un inedito scatto pubblicato dal suo braccio destro Raffaella Mennoia che sui social ha mostrato Maria intenta a studiarsi le nuove scalette.

Maria De Filippi è pronta a tornare in tv e la concorrenza è di nuovo pronta a temere il peggio: ora non c’è n’è più per nessuna.

Maria De Filippi pronta a tornare in tv: lo scatto non lascia dubbi

Maria De Filippi, nello scatto che trovate poco più in basso, appare più concentrata che mai nello studiare le nuove scalette da proporre per le nuove stagioni dei suoi programmi di successo. Il primo a tornare sul piccolo schermo nostrano sarà Amici, pronto a ricominciare il 18 settembre su canale 5. A seguire non mancherà a Uomini e Donne, dove durate il corso di una delle prime registrazioni Maria ha perso le staffe. Senza dimenticare Tu sì que vales.

Questo ovviamente è soltanto l’inizio in quanto a partire dal prossimo anno ci sarà come sempre l’immancabile C’è posta per te, pronto ad occupare il sabato sera di canale 5, seguito poi dalla fase serale del talent show. In più, per non farsi mancare proprio niente, Maria è il suo staff è stato chiamato da Pier Silvio Berlusconi per svecchiare il format de La Talpa, pronto a tornare in onda dopo numerosi anni di assenza.

Insomma la conduttrice più amata di sempre è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani e la concorrenza di Maria De Filippi è stracciata.