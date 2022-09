Test bellezza, scopri cos’è che sprigiona la tua sensualità!

Cara amica, la sensualità è un’arte che non va a braccetto con gli stereotipi! Ognuno ha il suo savoir-faire e deve tenerselo stretto. Il test di bellezza non mente.

Non c’è trucco e non c’è inganno, ma tanta voglia di conoscersi e sperimentare: il test di bellezza parla della tua sensualità, unica e originale. Mostrare i lati migliori di sé per attrarre la propria crush e qualsiasi altro spasimante, non è così scontato. Anche perché molti di noi a causa di pregiudizi o insicurezze, non si pongono valorizzando le caratteristiche più forti, ma si abbassano agli standard sociali. Oggi scoprirai qual è la tua arma migliore, e con qualche consiglio la metterai in campo al meglio!

Cosa ti colpisce a primo impatto quando osservi questa fotografia? Per non influenzarti, non le daremo né un nome, né tantomeno ne elencheremo le caratteristiche. Ma con l’interesse di scoprire la tua sensualità nascosta, ti forniremo quei dettagli guida che non ti saresti mai aspettato di sfruttare in un test di bellezza.

Essere non è vivere, ma il vivere senza l’essere sé stessi è una vera noia. Come osserveresti un quadro? Come metteresti le tue mani, e come ne parleresti? Attraverso questa immagine, poniti in uno scenario in cui darai sfogo alla tua immaginazione.

Perché la sensualità parte proprio da lì! Inizia a conoscerti meglio con dei piccoli passi, ora arrivano i consigli che stravolgeranno il modo di vederti in mezzo agli altri, e soprattutto davanti alla persona che più vuoi attrarre a te.

Risultato test bellezza: ecco la tua sensualità!

La sensualità è un’arte che viene da sé, non studiata meccanicamente, oppure come il frutto di uno stereotipo sociale condiviso. Diventa la versione migliore di te stesso attraverso le tue risorse. Non ci sono regole predefinite, ma modi di vedere il mondo e di valorizzare sé stessi. Ecco il risultato del test di bellezza.

Vedi tante donne con le braccia alzate, scelta ad hoc, perché fino alla fine dovrai studiare e capire qual è la tua arma più forte nella sensualità. Ogni donna qui rappresentata sembra compiere lo stesso gesto, ma non è così. Questo per ribadirti che le donne sono tutte diverse, ma belle allo stesso modo!

Se l’elemento che più coglie la tua attenzione è la bocca, o comunque i contorni ben definiti della foto, sei un chiacchierone. Questo significa che uno dei tuoi poteri maggiori è quello del saper conversare. Essere dei bravi interlocutori, svegli, perspicaci ed empatici non è un tratto così scontato. Anzi, è proprio una risorsa che devi sfruttare al massimo, specialmente quando parli delle tue esperienze. Consiglio di bellezza: non devi fare molto, semplicemente sentiti più sicuro di te, senza pensare che quello che stai dicendo possa essere “scontato”, ma manifesta sicurezza e potenza di spirito.

Invece, se sono gli uccelli l’elemento che salta all’occhio, sei un amante della libertà. Tu hai il potere di far innamorare uno sconosciuto del tuo spirito libero. Non poni limiti ai tuoi sogni, come anche non vorresti mai limitare qualcun altro. Viaggeresti lontano alla scoperta del mondo, e lo faresti portando con te la persona che desideri. Non è poco, anzi è un atto di generosità ed altruismo quello di coinvolgere pienamente qualcuno di speciale. Consiglio di bellezza: leggi tanto ed espandi le tue conoscenze, andando anche verso quei temi che davi per scontati o che comunque non sono di tuo interesse. Ispirare qualcuno con i tuoi racconti può davvero essere l’origine di un grande amore!

Infine concludiamo il test di bellezza, spiegando il significato ultimo. Se hai osservato il cielo e non puoi fare a meno di continuare a farlo, sei un ottimista. Chi vede lontano e continua ad avere come mantra di vita “Poteva andare peggio, poteva piovere” oppure “Qualsiasi cosa accada, il cielo e sopra di noi”, ispira tranquillità e serenità d’animo. In un mondo in cui si corre sempre e si è in cerca di aspettative irrealizzabili e dove si è costantemente interconnessi: tu sei la chiave per la pace. Consiglio di bellezza: rafforza il contatto visivo, perché gli occhi sono lo specchio dell’anima, e la tua può davvero fare arrivare al cielo. Non c’è altro da dire!