Addio bisturi: l’effetto lifting occhi lo ottieni col make up

Se vuoi ottenere un effetto lifting agli occhi, dimenticati della possibilità di ricorrere al bisturi: puoi raggiungere il suo scopo semplicemente con il make up.

Sembrare più giovani è il sogno di ogni donna dopo gli anta, ammettiamolo.

A 20 anni vogliamo sembrare più grandi, a 30 iniziamo ad accorgerci che l’età avanza anche per noi, a 40 vorremmo tornare indietro nel tempo per avere meno segni sul viso.

Eppure spesso l’età, l’esperienza, persino le rughe ci rendono più interessanti ed affascinanti e non ce ne rendiamo conto.

Al netto di questo, però, ci sono parti del nostro viso che vorremmo vedere praticamente sollevate in qualche modo a tutte le età: prima tra tutte gli occhi. A chi non piacere avere dei cat eye naturali?

A questo punto, ecco la buona notizia: puoi averli. Non hai bisogno del bisturi per avere degli occhi da gatto perfetti, ti basta giocare nel modo giusto con la tua trousse. Ecco come puoi ottenere l’effetto lifting agli occhi solo con il make up.

Ecco come ottenere l’effetto lifing agli occhi solo con il make up

Per fare un litfting agli occhi non hai bisogno di un chirurgo: ti servono solo una matita, un eyeliner e delle ciglia finte. Stop.

Pensiamo sempre che per avere grandi cambiamenti dobbiamo fare grandi operazioni e spendere grandi somme, ma non è così: un trucco ben fatto – dove per ben fatto si intende che sia funzionale al nostro scopo – può modificare il nostro aspetto e celare i nostri difetti oppure semplicemente modificare le parti del nostro viso che non amiamo mostrare.

Così, se credi che i tuoi occhi non siano abbastanza “sollevati”, oppure semplicemente vuoi avere dei cat eye naturali, puoi farlo grazie al make up.

La prima cosa da fare è prendere una matita per gli occhi e passarla sulla riga superiore della palpebra, ma facendo attenzione a passarla solo all’inizio ed alla fine della stessa. Il centro, quindi dovrà essere “libero”.

Fatto ciò, dobbiamo disegnare la tanto ambita, desiderata e amata codina. Successivamente possiamo passare la matita anche sulla riga inferiore della palpebra.

Dobbiamo poi passare alle ciglia: la cosa ideale è che siano lunghissime, il più possibile. Ma perché ciò accada, possiamo aiutarci sia con il cosiddetto piegaciglia, che con le ciglia finta: il mix sarà letteralmente esplosivo.

A questo punto dovresti venire a conoscenza di un segreto di cui si parla però sempre troppo poco: puoi, infatti, porre le tue ciglia finte leggermente più sopra rispetto alla riga naturale dell’occhio.

In questo modo, lasciando un po’ di spazio tra queste e la tua naturale linea, il tuo occhio sembrerà più “sollevato” e darai vita così ad un lifting naturale perfetto.

Per finire, potrai passare sulla palpebra superiore l’eyeliner liquido, che in questo modo sottolineerà la linea alta ottenuta. Il risultato sarà un lifting naturale in pratica.

Se vuoi potenziare l’effetto, potresti abbinare a questo make up occhi una base viso dorata e luminosa.

In ogni caso, questa è la dimostrazione che il trucco – se applicato nel modo corretto – può tutto.