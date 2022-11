Sabrina Ferilli da sogno: abito nero, piedi nudi e un decolletè che incanta

Sabrina Ferilli, bellezza da sogno: con un abito nero, seduta sulle scale, seduce con i piedi nudi, le gambe e un decolletè spettacolare.

Sabrina Ferilli è un sogno ad occhi aperti per i fan, incantati di fronte all’ultima foto pubblicata sul profilo Instagram dell’attrice. Sempre più bella e sensuale, con un look total black, la Ferilli lascia tutti senza parole. Guardando le sue foto è difficile credere che la Ferilli abbia compiuto 58 anni lo scorso giugno.

Sabrina lascia tutti senza fiato sia quando, ogni settimana, presiede la giuria di Tale e Quale show 2022 sia pubblicando le sue foto mozzafiato sui social dove si mostra sia al naturale, che con trucco perfetto e look sia casual che eleganti e sensuali.

Sabrina Ferilli, il look total black è super sensuale

Sabrina Ferilli torna ad incantare i followers del suo profilo Instagram. Dopo una prima foto in cui si mostra in tutta la sua bellezza con un decolletè da sogno, Sabrina Ferilli torna a fare la stessa cosa indossando un abito nero che esalta le sue forme da capogiro. Seduta sulle scale, a piedi nudi, con un vestito che arriva poco sotto le ginocchia e con una profonda scollatura, l’attrice è davvero una dea.

La foto è stata condivisa dall’attrice per ricordare ai fan l’appuntamento con Tu sì que vales 2022 dove, ogni settimana, non solo guida la giuria popolare e incanta tutti sempre con la sua bellezza, ma è spesso protagonista di scherzi e simpatici siparietti che coinvolgono anche l’amica Maria De Filippi.

Anche sotto la foto che vedete qui in alto, esattamente come accade tutte le volte in cui pubblica una foto, la Ferilli è stata inondata di like e complimenti.

“La bellezza non ha limiti”, ha scritto una ragazza. “Gnocca da paura”, aggiunge un’altra. E ancora: “Hai fatto svenire più di 200 persone, capito che potere hai sì?”, “Questo vestito ti sta d’incanto e ho detto tutto”, “Tu a me vuoi far prendere un infarto”, “Sei semplicemente meravigliosa”, “Sempre più bona”, “Mamma mia che bellezza”.

Una pioggia di complimenti, dunque, per la Ferilli che, da anni, incanta tutti con il suo talento e la sua straordinaria bellezza.12