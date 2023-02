Doppie punte bye bye! Grazie all’olio di cocco saranno solo un lontano ricordo

L’olio di cocco è un rimedio naturale contro le doppie punte. Scopri come applicarlo e inizia a godere dei suoi vantaggi.

Dire addio alle doppie punte è un po’ il sogno di tutte. Sopratutto se pur tagliando i capelli ogni tot non si riesce ad ottenere il risultato desiderato. Per fortuna, ci sono dei rimedi del tutto naturali che ci vengono incontro e che possono garantirci degli effetti davvero unici.

Uno di questi è l‘olio di cocco che applicato sui capelli è in grado di fare davvero la differenza. E tutto rendendo la chioma addirittura più morbida e piacevole sia da lavorare che da ammirare. Scopriamo, quindi, i segreti per applicare nel modo corretto questo rimedio naturale e come godere a pieno di capelli sani e privi delle tanto antiestetiche doppie punte.

Doppie punte addio grazie all’olio di cocco

Iniziamo con il dire che per dire addio alle doppie punte ci sono diversi rimedi e che nutrendo bene la chioma si possono ottenere ottimi risultati. Quando tutto ciò non basta, però, viene in nostro aiuto l’olio di cocco. Questo non va acquistato in giro ma ricavato proprio dal cocco. Si tratta di una procedura piuttosto semplice e che ti consentirà di ottenere un prodotto davvero naturale, economico e che si rivelerà utile anche per rendere i tuoi capelli molto più belli. In alternativa puoi ovviamente acquistarlo già pronto, optando però per uno che sia ecologico e assolutamente puro.

Passiamo ora all’applicazione. L’olio andrà passato prima dello shampoo. Per farlo ti basterà inumidire appena i capelli e, passarvi sopra l’olio di cocco. In teoria, per combattere le doppie punte basta agire solo su queste, ma dati gli effetti benefici che quest’olio ha sui capelli tanto vale approfittarne per donare maggior vigore a tutta la chioma. Una volta fatto, dovrai attendere 20 minuti per proseguire come sempre con lo shampoo.

Una volta lavati i capelli, potresti approfittarne per applicare un po’ di olio di cocco sulle punte quando sono ancora umide. In questo modo, durante lo styling le proteggerai evitando la formazione di altre doppie punte. Il risultato finale sarà quello di capelli setosi e più forti e belli che mai. Ovviamente, questo rimedio agisce al meglio se iniziato subito dopo aver tagliato i capelli.

In questo modo eviterà infatti la formazione delle doppie punte. In alternativa, aiuterà comunque a nutrire i capelli e a far notare meno quelle eventualmente presenti. Nel giro di pochissimo tempo i tuoi capelli appariranno più sani e belli che mai e le doppie punte non saranno che uno spiacevole ricordo.