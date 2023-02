Dì basta alle doppie punte. Questi sono i rimedi che funzionano davvero!

Scopri come dire addio alle doppie punte mettendo in atto dei semplicissimi cambiamenti nel tuo stile di vita. Il risultato ti sorprenderà.

Dei capelli dall’aspetto sano e lucente dipendono da tanti fattori. Tra questi non si può non nominare le doppie punte che, quando presenti, rischiano di rovinare l’effetto finale. Chi soffre di questo problema ha infatti una chioma che tende ad apparire crespa e sciupata proprio nelle ciocche finali.

Un risultato tutt’altro che piacevole e che mal si sposa con le tante cure che di sicuro dedichi ai tuoi capelli. Se anche tu hai più volte avuto modo di confrontarti con questo problema e sei stanca di doverlo affrontare ciclicamente, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, vedremo insieme come prevenire contrastare le doppie punte.

Doppie punte? Ecco come prevenirle e contrastarle

La prima cosa da fare per dire addio alle doppie punte è quella di mantenere dei capelli sani. Per farlo devi prenderti maggiormente cura di te, mangiando in modo sano e bevendo quanto basta per idratarti a dovere.

Fatto ciò, dovrai passare a curare la chioma evitando di commettere alcuni errori banali come il pettinare i capelli da bagnati (cosa che spezza tantissimo le punte), sottoporli continuamente al calore di piastre e ferri, legarli con elastici troppo stretti e spazzolarli o pettinarli tirando le ciocche quando trovi dei nodi.

Mettere da parte queste abitudini sbagliate ti aiuterà ad ottenere capelli immediatamente più sani evitando così la comparsa delle tanto odiate doppie punte. Ovviamente, ogni 3 o 4 mesi dovresti anche usare le forbici, tagliando almeno le punte finali dei capelli che, restano comunque le parti che si usurano più facilmente.

Cosa fare se le doppie punte ci sono già

Ovviamente, se le doppie punte sono un problema più che presente, la prima cosa da fare è quella di tagliare i capelli. Se stai cercando di farli allungare, però, questa scelta potrebbe non essere di tuo gradimento. In tal caso puoi optare per qualche maschera nutriente e che sia in grado di renderle più forti e sane in modo da diminuire l’effetto visivo.

Un buon esempio è quello della maschera a base di avocado e miele che potrai applicare direttamente sulle punte in modo da farla agire e da rendere le stesse più sane e idratate. Per farlo ti basta frullare mezzo avocado con un cucchiaio di miele e applicare la crema ottenuta sui capelli subito dopo lo shampoo. Dopo 15 minuti di posa potrai sciacquarli e procedere con lo styling. Grazie alla presenza dell’avocado otterranno infatti tanta idratazione. Il miele ha invece una funzione riparativa che donerà alla tua chioma un aspetto diverso fin dalla prima applicazione.

Con queste dritte potrai sia rendere meno spaventose le doppie punte che evitare che si ripresentino quando riuscirai finalmente ad accorciare i capelli. Il tutto per una chioma finalmente bellissima nella sua interezza e tutta da sfoggiare. E, cosa più importante, per capoelli che saranno naturalmente più sani e resistenti che mai.