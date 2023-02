Giulia De Lellis ha una grande passione e non è Carlo Beretta: ecco di cosa si tratta

Giulia De Lellis sembra pazza di lui e non parliamo del suo fidanzato: tutto sulla nuovissima ossessione dell’influencer da 5 mln di follower

Giulia De Lellis è una delle influencer nostrane più conosciute e seguire che ci siano. Carisma e solarità sono senza dubbio il suo marchio di fabbrica, tanto da averla accompagnata al successo sin dalla sua partecipazione a Uomini e Donne: la sua storia d’amore con Andrea Damante è naufragata, ma lo stesso non si può dire della sua incredibile carriera…

La giovane romana, già dalla sua prima apparizione sul piccolo schermo, conquistò tutti per la sua personalità forte e verace, tratti che ha conservato tutt’oggi, dimostrando dunque di essere anche incredibilmente autentica. Tutto questo, unito ad una sua spiccata dedizione e curiosità sul lavoro, sono state indubbiamente la sua formula vincente per il successo.

Come influencer, infatti, la De Lellis ha avuto modo di stare a contatto con numerosi professionisti del settore e, in tutti questi anni, è riuscita ad assorbire tanto da loro. Ad oggi, infatti, anche autonomamente riesce a sfoggiare look e make up da urlo, anche in occasioni importantissime, a cui viene spesso invitata a partecipare.

Anche in amore, l’influencer sembra stia vivendo un vero e proprio periodo d’oro: dopo la fine della storia con Damante, la ragazza sembra aver trovato la felicità accanto al giovane Carlo Beretta e tra i due, ormai da diversi anni, la storia procede a gonfie vele. Nonostante però ami il suo compagno in modo spropositato, Giulia ha spazio nel suo cuore per un’altra grande passione…

Giulia De Lellis pazza del denim look: ecco come lo sfoggia

Ebbene sì, come in molti sapranno, Giulia è una grande appassionata di fashion, motivo per cui sia per lavoro che per divertimento condivide quotidianamente con i suoi follower le sue mise, dando loro anche qualche consiglio in materia. Nell’ultimo periodo in particolare, Giulia ha molto apprezzato e sfoggiato il denim in combinazione inusuali, ma davvero glamour. Ve ne parliamo scorrendo in basso…

L’influencer ha scelto di indossare questo tessuto abbastanza comune, ma dal potenziale infinito in numerose occasioni importanti per lei. Innanzitutto, quando ha annunciato che avrebbe condotto un programma beauty su Real Time in coppia con Manuele Mameli, truccatore di Chiara Ferragni. In questo caso, si è limitata ad un crop top semplice, ma d’effetto, abbinato ai dei cargo pants in stile army.

In altri momenti, invece, ha addirittura optato per il total denim, dunque rendendo il tessuto il pezzo forte dell’intero look. Proprio in occasione dei Superbowl, a cui è stata invitata da Fenty Beauty, l’influencer ha sfoggiato un outfit composto da crop top e jeans con dettagli brillanti, firmati GCDS. Sempre nella stessa occasione, ci ha mostrato anche una mise “più casual”, il cui pilastro portante era una maxigonna in denin con spacco by Stradivarius.

A questo ha aggiunto anche un crop top bianco, molto basico e degli stivali texani, super coerenti all’atmosfera dell’Arizona. E anche con il ritorno in Italia in occasione della Fashion Week, la ragazza non ha abbandonato la sua passione: in occasione della sfilata di GCDS, ha presenziato con un look total denim, composto ancora una volta da top (simile a quelli già visti in precedenza), maxi gonna e maxi trench. Anche in questo caso, non è mancata la giusta dose di brillantezza con punti luce qua e là.