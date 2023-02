Sotto il cappotto niente? Sì all’abito sottoveste per una leggera sensualità

Soprattutto allo show di Ermanno Scervino in questa settimana della moda milanese hanno spadroneggiato cappotti bon ton ed abiti sottoveste in svariati colori, semplici o con intarsi in pizzo. Il punto di femminilità è massimo e tra un ritorno agli anni Venti ed una conferma contemporanea con capispalla basic dai colori delicati, avremo solo l’imbarazzo della scelta. Nessuna scusa quindi per uscire imbacuccate come al solito, anche di sabato sera.

Con le sottovesti non si scherza, ci si limita ad indossarle per andare a letto o le si abbina alla vestaglia per un outfit casalingo fine e di classe. Riguardo agli abiti sottoveste il discorso cambia ma nemmeno poi tanto in quanto si dovranno portare con la stessa disinvoltura, seppur con calzature diverse. Scopriamo i modelli più chic, adatti anche alle neofite del genere e vediamo come abbinarli per look da sfilata.

Possono costare pochissimo o raggiungere le migliaia di euro ma questi abiti vanno a ruba. D’estate hanno nuance più accese ma la stessa intenzione delle proposte per l’autunno – inverno 2023 viste in questi giorni (come per le borse a mano).

Prepariamoci ad uscire con un abito sottoveste, accessori luccicanti e charme

Color vaniglia, con spalline sottili e lunghezza al ginocchio è di Twinset l’abito sottoveste più semplice di oggi. Il pizzo sui bordi ben si accosterà con un paio di anfibi neri e lucidi. Scontato del 30% costa attualmente 80 euro. Unico neo che riguarda questa tipologia di tessuti e tagli è il fatto di mettere in evidenza ogni ciccia accumulata in questi mesi invernali più o meno letargici quindi attenzione!

Ad un prezzo stracciato (10 euro sul sito ufficiale) l’abito blu notte di Shein è proprio uno dei tanti visti su Instagram ai quali vengono puntualmente abbinate borse preziose del tipo da esser necessaria una lista d’attesa per ottenerne una (oltre a pagarla un capitale). Di conseguenza, anche questo capo sarà subito valutato in un altro modo da chi guarda e fa una rapida stima di cosa portiamo per capire se emularci o meno (le donne). Lunghezza midi e profondo spacco laterale con pizzo nero lo definiscono.

Firmato da Vanessa Scott, il vestito lungo color azzurro cielo è da star internazionale ma saprà essere giusto anche con una ciabattina con cristalli ed una pochette in match. Un coprispalle in lana pesante per creare un contrasto netto od una stola con loghi, meglio se in seta, lo renderanno unico per una cena in un posto cool. Il prezzo è di 93 euro su Yoox, già ribassato del 40%.

Scegliamo noi cosa indossare, come e quando. La moda ci indirizza un po’ ed è un bene. Il rischio, come nella vita, è quello di restare nella nostra zona di confort senza osare mai a qualcosa di nuovo.

Silvia Zanchi