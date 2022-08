Maria De Filippi, fisico mozzafiato a 60 anni: sul mega yacht incanta tutti

Maria De Filippi, che fisico mozzafiato a 60 anni: in vacanza con il marito, il figlio e il fratello, la conduttrice incanta tutti in bikini.

60 anni e non sentirli! E’ il caso di Maria De Filippi che, in vacanza, sfoggia un fisico mozzafiato lasciando tutti senza parole. La regina di canale 5, in attesa di tornare a lavoro, si sta rilassando con gli affetti più cari ovvero il marito Maurizio Costanzo, il figlio Gabriele e il fratello Giuseppe, l’unico legame che le è rimasto con la famiglia d’origine dopo la morte dei genitori.

Serena e rilassata, la conduttrice è stata pizzicata in bikini dal settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 10 agosto, pubblica le foto della conduttrice che sfoggia un fisico davvero invidiabile.

Maria De Filippi: fondoschiena e gambe perfette, la conduttrice è incantevole

Sarà un dono di Madre Natura, sarà l’alimentazione sana ed equilibrata o l’allenamento quotidiano, ma quel che è certo è che, a 60 anni, Maria De Filippi è uno spettacolo per gli occhi. In vacanza, lontana dagli studi televisivi che sono ormai diventati la sua casa, Queen Mary si rilassa a bordo di uno yacht nei pressi di Ansedonia concedendosi una meritata tintarella mentre legge un libro.

Con un bikini viola, i capelli biondi e disordinati a causa del vento, Maria si concede una pausa letteraria leggendo un libro e godendosi i raggi del sole su un fisico che, a 60 anni, incanta per la perfezione assoluta. Anche Maria, dunque, entra ufficialmente nella schiera delle over 50 come Emanuela Folliero che, in bikini è assolutamente sensazionale e delle over 60 come Barbara D’Urso che riesce a stupire sempre con le sue forme da capogiro.

Per Maria sono le ultime settimane di vacanza e relax. A fine agosto, infatti, tornerà ufficialmente a lavoro registrando le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne che dovrebbe cominciare il 19 settembre. La De Filippi, inoltre, farà compagnia al pubblico di canale 5 anche con Amici, Tu sì que vales che andrà in onda il sabato sera e, come di consueto, a gennaio 2023 con la nuova edizione di C’è posta per te. Ancora una volta, per la De Filippi sarà una stagione televisiva fitta di impegni.