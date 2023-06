Sophie Codegoni, prima vacanza da mamma: a Capri conquista tutte con il costume viola

Prima vacanza da mamma per la bellissima Sophie Codegoni che, a Capri con il compagno Alessandro Basciano e la figlia Celine, incanta.

Guardando Sophie Codegoni si fa fatica a credere che abbia partorito da poco più di un mese. Bellissima, già in perfetta forma e con un aspetto assolutamente radioso, l’ex tronista di Uomini e Donne nonchè ex concorrente del Grande Fratello Vip si è concessa la prima vacanza in famiglia. Abbandonato il caldo di Roma, la Codegoni è partita con il compagno Alessandro Basciano e la figlia Celine.

Destinazione Capri per la splendida famiglia che, di giorno si concede uscite in barca in modo da poter proteggere la piccola dal sole e la sera di rilassa cenando nei ristoranti della splendida Isola e cantando divertendosi in uno dei posti simbolo di Capri. Le foto e i video della prima vacanza in famiglia sono stati pubblicati dalla stessa Sophie che, in costume, ha letteralmente spiazzato tutti.

Sophie Codegoni, fisico perfetto e il costume intero viola conquista tutte

Bionda, con i capelli lunghi bagnati dal mare e asciutti dai raggi del sole, pelle leggermente abbronzata e un viso al naturale per Sophie Codegoni che, in vacanza, si gode il momento magico che sta vivendo. La partecipazione al Grande Fratello Vip ha cambiato totalmente la vita di Sophie che ha debuttato come conduttrice di Casa Chi, è entrata a far parte della famiglia di avanti un altro, ma soprattutto ha trovato l’amore vero.

La storia con Alessandro Basciano, nata proprio nella casa di Cinecittà, è decollata nella vita vera. Inseparabili, Sophie e Basciano hanno cominciato subito a convivere e poco più di un mese fa hanno allargato la famiglia con la nascita della loro splendida Celine. Dopo il weekend trascorso a lavoro in alcuni locali come dj, Alessandro Basciano ha deciso di concedersi qualche giorno di relax a Capri con la compagna e la figlia.

Rilassata, in barca, la Codegoni ha indossato un costume intero che le calza alla perfezione mettendo in risalto le sue forme assolutamente perfette.

Con l’arrivo dell’estate, la Codegoni ha scelto Capri per i primi bagni in mare e la prima vacanza in versione famiglia. Giovanissima, Sophie ha realizzato il sogno di avere una famiglia tutta sua e diventare mamma presto esattamente come aveva confessato nella casa del Grande Fratello Vip quando la storia con Alessandro Basciano era appena cominciata.