Emma Marrone ed Elodie come non le avete mai viste dietro le quinte del Tim Summer Hits 2023

Emma Marrone ed Elodie, ospiti del Tim Summer Hits 2023, sono state pizzicate così dietro le quinte da una fan, foto.

Emma Marrone ed Elodie rappresentano due delle artisti della musica italiana in assoluto più amate dal pubblico. Belle e talentuose, entrambi con una carriera costruita con tanti sacrifici ed oggi ricca di successi sia nel mondo della musica che del cinema, scalano le classifiche ogni volta che pubblicano un singolo. Emma ed Elodie sono così tra le artiste protagoniste anche dei tormentoni estivi: la Marrone, dopo aver pubblicato il brano “Mezzo mondo” ha deciso di duettare con Tony Effe sulle note di “Taxi sulla luna”; Elodie, invece, ha lanciato, in coppia con Marco Mengoni, il singolo “Pazza musica”.

Due artiste a trecentosessanta gradi che hanno partecipato alle prime serate del Tim Summer Hits 2023, la trasmissione musicale di Raidue che è stata registrata a Roma, in Piazza del Popolo e che sarà trasmessa nelle serate del 25 giugno, 2 luglio e 9 luglio. Proprio dietro le quinte dell’evento musicale, le due cantanti sono state sorprese dei fan che, su Twitter, hanno pubblicato una foto che le mostra in tutta la loro bellezza.

Emma Marrone ed Elodie sorridente e complici al Tim Summer Hits 2023

Prima di salire sul palco in serata per la registrazione della puntata che sarà trasmessa da Raidue, Emma ed Elodie, insieme a tutti gli altri artisti, hanno partecipato alle prove. In una Roma soleggiata e calda, le due cantanti si sono ritrovate dietro le quinte dove sono state immortalate da una fan che ha scattato una foto pubblicata poi su Twitter e che è diventata virale.

Emma ed Elodie si sono conosciute nella scuola di Amici. All’epoca, la Di Patrizi era un’allieva ed Emma il direttore artistico della squadra bianca di cui faceva parte proprio Elodie. Tra le due nacque un sodalizio personale e professionale. Per diverso tempo, le due hanno lavorato insieme fino alla scelta di Elodie di staccarsi da Emma e camminare con le proprie gambe. Una scelta che, a detta di qualcuno, aveva incrinato i rapporti tra le due.

Tuttavia, già nel 2019, con una foto, le due cantanti avevano spento ogni rumors. Ora, la foto pubblicata su Twitter dalla fan dimostra quanto tra di loro ci sia affetto, stima e rispetto.

Bellissime e super sorridenti, le due cantanti chiacchierano tra di loro dopo un saluto e si intrattengono sotto lo sguardo dei fan in attesa di salire sul palco per le prove.