Alessia Marcuzzi, bella ed autoironica: il video in minigonna ha conquistato proprio tutti

Alessia Marcuzzi si fa sempre riconoscere e non solo per la sua bellezza: con un pizzico di autoironia, ha messo apposto gli haters

Alessia Marcuzzi, nonostante abbia leggermente allentato la presa in fatto di conduzione negli ultimi tempi, rimane comunque una delle presentatrici più richieste ed apprezzate nel settore. Il motivo? Indubbiamente il fatto che sia non solo estremamente versatile sulla scena, ma anche sempre super frizzante e coinvolgente…

Da sempre ricordata in quanto volto femminile del noto format Le Iene, tra i suoi ultimi programmi di successo, ricordiamo Boomerissima, format tra l’altro lanciato per la prima volta proprio con lei (e non a caso): d’altronde, un nuovo progetto poteva essere affidato soltanto ad una vera professionista, oltre che una showgirl a tutto tondo.

Recentemente, però, Alessia ha deciso di concentrarsi perlopiù sull’imprenditoria: la conduttrice, infatti, ha fondato Luce, brand dedicato esclusivamente al mondo della skincare e della cosmetica e Marks and Angel, incentrato invece su borse ed accessori. Ricordiamo, inoltre, che Alessia è anche una stupenda mamma, motivo per cui tende spesso a dedicare molto tempo alla sua famiglia…

Alessia Marcuzzi, il suo video in minigonna piace a tutti (e non solo per la mise)

Come tutti i personaggi di spicco nel panorama televisivo italiano, anche Alessia si è trovata spesso e volentieri a dover fronteggiare critiche pesanti (e talvolta anche infondate) da parte degli haters, i quali si divertono a screditare determinati VIP per antipatia o, comunque, per nessun motivo particolare o giustificabile. In un recente video pubblicato, però, la Marcuzzi ha scelto di essere elegantemente ben 1000 passi avanti a loro…

In questo video pubblicato da Alessia su Instagram, e di cui vi mostriamo giusto un paio di frame, la conduttrice è stata immortalata durante una piccola passerella, probabilmente in un corridoio di un hotel. Una silhouette scultorea, come da manuale, impreziosita da un top nero firmato Celine, una minigonna a ruota nera del medesimo colore e dei kitten heels davvero molto trendy.

La Marcuzzi, però, conosce bene l’infido mondo del web e ha scelto di prevenire (ma neanche troppo) l’accanimento dei leoni da tastiera con una caption breve, ma decisamente esplicativa: “Lo so… mi hanno attaccato gli arti inferiori al contrario. Sono come un pupazzetto della playmobil riuscito male!!!!” ha scritto, facendo riferimento alle sue gambe ben in vista.

A nostro avviso, Alessia ha un corpo davvero invidiabile, eppure gli haters hanno spesso fatto riferimento al fatto che le sue gambe non fossero propriamente perfette: probabilmente per questo motivo, la Marcuzzi ha scelto di non prendersi troppo sul serio, dimostrando dunque di essere non solo bellissima, ma anche super simpatica e la autoironica.

Alessia, per noi sei davvero uno schianto, ma per chi pensasse il contrario, tranquilla… oltre alle gambe, c’è di più!