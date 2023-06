La piega non viene mai come vorresti? Stai commettendo di sicuro uno di questi errori. Smetti subito!

Scopri quali sono gli errori da non fare mai durante la piega. In questo modo otterrai un risultato degno del miglior salone di bellezza.

Se tieni molto ai tuoi capelli e alla cura della tua persona, di sicuro sei sempre alla ricerca di strategie per migliorarti ed ottenere risultati migliori da quello che fai. E quando si parla di capelli, le nozioni da sapere sono davvero tante e tutte meritevoli di attenzione.

Se pensiamo alla piega, ad esempio, ci sono tanti errori che si tende a fare spesso senza pensarci e che sono in grado di compromettere il risultato finale.

Errori che una volta appresi non saranno più un problema consentendoti di ottenere la piega dei tuoi sogni e di poter vantare una chioma degna di ammirazione. Dopo aver visto come dire addio alle doppie punte, oggi ci occuperemo quindi di quelli da evitare assolutamente quando scegli di effettuare da sola la piega ai tuoi capelli. Il risultato sarà davvero unico!

Scopri quali sono gli errori da non fare più con la piega

Per capelli sempre bellissimi da vedere e con una piega in grado di durare e di ottenere consensi, è fondamentale conoscere gli errori più banali ma che quasi tutte facciamo. Una volta appreso quello o quelli che sei solita commettere anche tu, ottenere dei risultati migliori sarà molto più semplice e ti consentirà persino di perdere meno tempo dietro a spazzole, phon e strumenti vari. Un modo semplice ed immediato per migliorare le tue prestazioni e godere da subito del risultato.

Non eliminare eventuali nodi

Sappiamo bene che i capelli da bagnati non dovrebbero essere pettinati. Questo, però, non significa che non sia possibile districarli. Puoi quindi metterti a testa in giù e passare le mani tra le ciocche con gentilezza. Eliminando eventuali nodi eviterai di trovarti con spazzola o piastra ingarbugliate e tutto a beneficio della tua piega.

Fare la piega sui capelli bagnati

Partiamo da uno degli errori più comuni e che, il più delle volte, è dovuto ad una svista. Prima di effettuare la piega è necessario dare un’asciugata almeno parziale alla chioma. Si tratta di una mossa che hai sicuramente visto fare anche al tuo hair stylist di fiducia e che non è affatto casuale come potrebbe sembrare.

Agire direttamente sui capelli bagnati crea infatti uno shock termico che porta ad un effetto elettrico poco piacevole. Prima di effettuare la piega è quindi meglio tamponarli prima e dargli un’asciugata veloce con il phon. Noterai da subito la differenza.

Lavorare su ciocche troppo grandi

Per un risultato di qualità è sempre molto importante agire sul piccolo. Le ciocche sulle quali andrai ad effettuare la piega dovranno essere quindi abbastanza sottili da poter ricevere il calore uniformemente. Solo così potrai evitarti ulteriori passate e scoprirai che la piega durerà molto più a lungo rendendoti la vita estremamente più semplice.

Usare una spazzola a caso

Che ti tratti della piega con il phon o dell’uso della piastra, gli strumenti che usi sono importanti. E la spazzola, tra i tanti, è tra quelli che meritano maggior attenzione. Sceglierne una caso porta infatti a risultati non sempre piacevoli. Per poter contare su un effetto davvero unico ricorda sempre di usare quella larga per capelli lisci o frange piatte e quella stretta per effetti bombati o riccioli a cascata. Se hai i capelli ricci meglio optare per un pettine in legno e a denti larghi. Insomma, se esistono strumenti di ogni tipo è perché devi saper scegliere sempre quello più giusto per te.

Non dare un ultimo colpo di phon

Hai presente la passata di aria calda o fredda che l’hair stylist da alla fine di ogni piega? Ebbene, se pensavi che si trattasse di pura scena ti sbagliavi di grosso. Questo trucco serve a fissare la piega e a far sì che duri più a lungo. D’ora in avanti, quindi, ricorda di farlo anche tu. Il risultato sarà super!

Ora che hai scoperto quali sono gli errori da non fare mai più durante la piega dei tuoi capelli, potrai contare su un risultato davvero unico ed in grado di fare la differenza. Il tutto senza perdere tempo prezioso ed ottenendo una piega che non richiederà aggiustamenti infiniti.