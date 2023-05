Con due soli ingredienti potrai dire addio alle doppie punte. Ti spiego come fare!

Dì addio alle doppie punte con un rimedio naturale a base di due soli ingredienti. Il risultato sarà davvero super.

Se le doppie punte sono un problema che sei stanca di dover affrontare senza avere mai la meglio, sei nel posto giusto. Tra i tanti rimedi che possono aiutarti ad eliminarle, ne esiste infatti uno che è in grado di farle sparire rendendo al contempo i tuoi capelli molto più morbidi e lucenti.

Per attuarlo ti basterà aprire la dispensa e prendere ciò che ti serve. Un modo sicuramente economico e pratico per poter ottenere capelli più lisci, senza doppie punte e con una luce davvero particolare. Dopo aver visto come contrastarle grazie all’olio di cocco, da oggi potrai infatti porvi rimedio anche in modo ancora più semplice.

Ecco quali sono i due ingredienti che ti aiuteranno ad eliminare le doppie punte

Per avere una chioma perfetta e semplice da mettere in piega, uno dei requisiti fondamentali è l’assenza delle doppie punte. Quando sono presenti, infatti, i capelli risultano più difficili da pettinare, meno piacevoli da vedere e solitamente più crespi. Per risolvere il problema, puoi mettere insieme due ingredienti che hai sicuramente a casa e che sono l’olio extra vergine d’oliva e il miele. Oltre ad essere economici, questi due ingredienti sono ricchi di proprietà benefiche, sono green e funzionano anche meglio di altri che costano tanto e promettono più di quanto fanno ottenere.

Mescolandoli insieme (tre cucchiaini di olio e tre cucchiaini di miele, da aumentare in base al volume e alla lunghezza della chioma) darai infatti vita ad un rimedio naturale in grado di contrastare in modo efficace le tanto odiate doppie punte. Una volta pronto il mix, che dovrà risultare abbastanza cremoso, in modo da non colare, ti basterà lavare i capelli e applicarlo su tutte le lunghezze insistendo, ovviamente, sulle punte. Quando hai fatto, (volendo puoi usarlo anche solo sulle punte) dovrai attendere circa mezz’ora per poi risciacquare i capelli. Questi risulteranno da subito più morbidi e semplici da gestire.

Per evitare che il miele renda la chioma appiccicosa, puoi usare uno shampoo delicato da applicare dopo il primo risciacquo. Per il resto potrai procedere come sempre, usando un balsamo (meglio se biologico) ed effettuando il tuo solito styling. Noterai la differenza già mentre fai la piega perché i tuoi capelli saranno da subito più morbidi grazie al potere ristrutturante del miele.