Edoardo Donnamaria: la sorpresa della famiglia con i fan e il gesto d’amore della sua Antonella

Domenica speciale per Edoardo Donnamaria: il flashmob organizzato dalla famiglia con la complicità dei fan e il gesto d’amore della sua Antonella.

Quando l’amore è vero, travolge e coinvolge tutti regalando emozioni indimenticabili anche a chi guarda quell’amore dall’esterno ed è ciò che sta facendo l’amore di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che ha il potere di riuscire a coinvolgere le rispettive famiglie, gli amici di sempre e i fan facendo ricredere anche coloro che, a causa di una narrazione distorta avevano pensato che quell’amore fosse tossico. Eppure, l’amore che ha unito Edoardo e Antonella pochi giorni dopo il loro primo incontro nella casa del Grande Fratello Vip, di tossico non ha mai avuto nulla.

Belli, giovani, romantici, con una grande voglia di innamorarsi e di avere un amore come quello dei rispettivi genitori che stanno insieme da tantissimi anni, Antonella ed Edoardo sono stati più forti di tutto e di tutti riuscendo ad uscire dalla casa del Grande Fratello Vip insieme nonostante in tanti abbiano tentato di allontanarli e vivendosi totalmente nella vita di tutti i giorni cominciando immediatamente una convivenza.

E così, in una domenica di maggio calda e soleggiata, Antonella ha preso la mano di Edoardo e lo ha condotto a Villa Torlonia, a Roma, dove ad attenderlo c’era una meravigliosa sorpresa organizzata per lui dalla sua famiglia, in primis da mamma Chicca, con la complicità dei fan e della stessa Antonella.

Edoardo Donnamaria: il flashmob per Il cielo stanotte e il gesto di Antonella Fiordelisi

Dopo aver raggiunto Roma sabato pomeriggio trascorrendo la serata prima a casa della famiglia Donnamaria e poi in discoteca con gli amici, nel pomeriggio della prima domenica di maggio, Antonella ed Edoardo sono arrivati a Villa Torlonia dove ad attenderli c’erano i rispettivi genitori, gli amici di sempre di Edoardo, il fratello e la cognata, Matteo Diamante, Nikita Pelizon giunti a Roma con loro e centinaia di fan accorsi a Roma dopo aver risposto all’appello di mamma Chicca, la madre di Edoardo che è riuscita ad organizzare un flashmob sulle note de Il cielo stanotte, la canzone Drojette ha dedicato alla sua Antonella.

Ed è stata proprio Antonella che sapeva tutto a portare Edoardo sul luogo. Prendendogli la mano, esattamente come canta Edoardo nella sua canzone, la Fiordelisi lo ha condotto tra i tanti fan. Sorpreso ed emozionatissimo, Edoardo ha poi raccolto l’invito di tutti i presenti a cantare dal vivo la canzone.

Con quel pizzico di imbarazzo che lo rende vero, genuino ed umile, Edoardo ha cantato non nascondendo l’ansia che stava provando in quel momento al punto da cercare con lo sguardo la presenza della sua Antonella, rimasta dietro di lui per potergli lasciare la scena. Rendendosi conto della situazione, Antonella si è avvicinata ad Edoardo e, dopo averlo rassicurato accarezzandolo sulla schiena, è rimasta al suo fianco.

Edoardo, con un gesto tenerissimo, ha prima preso la mano della fidanzata e poi l’ha abbracciata. Al termine della canzone, Antonella ha stretto a sè il fidanzato prima di baciarlo sotto gli occhi delle famiglie e dei fan.

Felicissimi anche i genitori dei Donnalisi che li hanno sempre sostenuti durante i sei mesi del Grande Fratello Vip, supportandoli e credendo in loro anche nei momenti più difficili e, a quanto pare, avevano ragione loro così come tutti i fan che oggi, in una tranquilla domenica pomeriggio di maggio, hanno invaso Roma per inondare d’amore Edoardo e Antonella.