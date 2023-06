Antonella Fiordelisi raggiunge Edoardo Donnamaria al Pizza Village: il gesto d’amore di lei non passa inosservato

Antonella Fiordelisi raggiunge Edoardo Donnamaria a Napoli per il Pizza Villa e per non rubargli la scena fa un gesto che non passa inosservato.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non hanno resistito più di tre giorni lontani. Per lavoro, Edoardo si trova a Napoli dove resterà fino al 25 giugno come conduttore del Pizza Village 2023 per RTL 102.5. Antonella, rimasta a Milano avendo, a sua volta, alcuni impegni di lavoro, ha deciso di raggiungerlo. Questa mattina ha annunciato la sua partenza per Napoli sui social mostrando anche il suo arrivo in stazione.

Dopo aver trascorso tutto il pomeriggio con Edoardo e Gohan, il loro cane, in albergo, ha seguito il fidanzato al Pizza Village 2023. Arrivati sul posto, i fan hanno immediatamente scovato la coppia pubblicando sui social una foto in cui camminano mano nella mano. Ad annunciare, poi, la presenza di Antonella dietro le quinte del concerto di questa sera è stato lo stesso Edoardo in diretta su RTL 102.5 prima di salire sul palco per condurre la terza serata. A conquistare tutti, però, è stato un gesto di Antonella che i fan hanno notato in un video pubblicato su Twitter.

Il gesto d’amore di Antonella Fiordelisi per Edoardo Donnamaria al Pizza Village di Napoli

Al Pizza Village 2023 di Napoli, come conduttore per RTL 102.5, l’emittente radiofonica per cui lavora, Edoardo Donnamaria sta riscuotendo un grandissimo successo. Prima di salire sul palco per la terza serata consecutiva, Edoardo ha rilasciato alcune dichiarazioni in radio ai microfoni di Francesco Fredella non nascondendo di aver provato un’emozione fortissima durante la prima sera che ha poi superato concentrandosi sul suo lavoro.

“E’ arrivata anche la tua fidanzata Antonella Fiordelisi”, ha poi detto Fredella prima di congedarlo. “Sì è qui. Starà dietro le quinte e mi farà compagnia”, ha risposto Edoardo. “Ti ha dato qualche consiglio?“, ha chiesto ancora Fredella. “No, sono io solitamente a darle consigli perchè lei è più verace, è più fumantina”, ha concluso Edoardo prima di lasciare lo studio di RTL 102.5 per salire sul palco e condurre la serata.

Mentre raggiungeva il palco camminando mano nella mano con Antonella, Edoardo è stato fermato dai fan per delle foto ricordo. Di fronte alla scena, Antonella si è allontanata lasciando lo spazio al fidanzato. Mettendosi da parte, ha dimostrato di ave raggiunto Napoli solo per stare con lui e supportarlo in un momento così importante della sua carriera che è ad una svolta anche dal punto di vista musicale con l’ingresso nella Warner.

Guárdate come sta indietro, perché sa che é il momento di lui. Sono piccoli dettagli che noto da parte di entrambi sempre, di cui ne sono fiera ed orgogliosa. ❤️ É la dimostrazione di un amore forte e di stima reciproca. #DONNALISI pic.twitter.com/p6TCtbUcE7 — • Donnalisiofficial • (@donnalisioff) June 18, 2023

A distanza, Antonella ha guardato orgogliosa Edoardo mentre posava con i fan per delle foto ricordo. Anche sui social ha evitato di pubblicare foto e video se non un video su Tik Tok in cui si mostra sorridente mentre si prepara a gustare una deliziosa pizza. Silenziosa, discreta e con un nuovo look avendo cambiato il colore dei capelli che ora è nero, Antonella appena ha avuto la possibilità di raggiungere Edoardo l’ha fatto dimostrando di supportarlo nella sua carriera esattamente come fa lui.