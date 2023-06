Oroscopo del giorno, i segni fortunati vivono con trasparenza le novità: la logica non è un’opinione!

Oroscopo del giorno segna l’inizio di una settimana ricca di novità: lucidità mentale e coraggio non possono mancare per 3 segni!

Le novità del mese di giugno sono tante, specialmente per quei segni che possono essere definiti fortunati. Diciamo che più che benevolenza del fato, ribadiamo che l’Oroscopo del giorno è quella guida che ha il fine di migliorare sé stessi. Tutto mediante ed attraverso il potenziamento e la canalizzazione delle energie. Così, entrano in gioco degli amici molto risoluti e decisi che ultimamente sono stati sommersi dall’incomprensione, ma che dalla potenza psichica, emotiva e fisica del giorno, riescono ad agire con trasparenza e lucidità. La logica non è un’opinione, ma senza un pizzico di fantasia, è ragionamento vuoto, ecco perché, ce lo dicono due transiti!

Quadratura Sole-Nettuno e Sestile Giove-Saturno, rispettivamente gli astri dell’Energia, dell’Illusione, della Forza, e del Rigor di logica. Sono tutti elementi che se messi insieme, diventano le armi vincenti per chi le sa adoperare. Se si desidera conquistare un obiettivo, non basta essere decisi ed energici, ci vuole anche la testa con un ragionamento concreto. Stessa cosa per il pensiero, senza un pizzico di ispirazione, non potrà mai e poi mai andare lontano e segnare il gol della vita di ciascuno del momento.

Così, notiamo come i due Aspetti dei Pianeti apparentemente favorevoli, potrebbero bloccarsi ed alterare la loro comunicazione, a causa di una stasi che non canalizza le energie di pensiero, cuore e forza, nella maniera più opportuna. Consigliamo generalmente a tutti di pensare prima di agire, ma senza farsi bloccare dalle gabbie del pensiero, le ossessioni. Ascoltare anche il cuore quando serve, e soprattutto non farsi affliggere dai fallimenti. Senza gli errori, non si impara.

Tutto deve mirare alla chiarezza, se non viene raggiunta, o è lo stesso chiarimento a far soffrire, non importa. La vita è questo, il sentimento di delusione sarà poi la molla che condurrà ad un destino migliore. Ecco chi sono i fortunati di oggi, e cosa dicono le previsioni.

Oroscopo del giorno, ecco chi sono i segni fortunati secondo le previsioni!

Come già evidenziato dall’analisi generale dell’oroscopo del giorno, determinazione e tempra non possono mancare, le quali diventano ancora più efficaci quando vengono unite all’ottimismo di chi sogna senza mollare. E’ chiaro che ognuno ha un proprio vissuto, ma l’emanazione delle energie di oggi sono totalmente differenti rispetto a quella della settimana scorsa che parlavano d’amore e di incomprensioni. Questo non significa che oggi sarà tutto più chiaro, ma che la volontà di ciascuno mira a definire situazioni “in sospeso” con un modo di fare lucido e composto, senza esplosioni distruttive. Quello che più sconvolge, è quali segni attuano questo atteggiamento.

Oroscopo del giorno, al primo posto c’è l’Ariete, il coraggio non gli manca!

Inevitabilmente c’è stato qualcosa che lo ha confuso, specialmente sul fronte delle relazioni. Qualche incomprensione di troppo lo ha reso titubante e poco reattivo, condizione del tutto differente dalla sua reale natura. Ma in questo caso il “non agire con rapidità” può esser definita come la mossa più adatta. Non è un amico che tollera o pazienta molto, e senza dubbio le riflessioni in più del momento gli hanno dato una mano per capire alcune situazioni di limbo. Continuare ad interrogarsi, ma senza bloccarsi. Consiglio: proseguire nella direzione della propria rotta, che anche se sembra complessa e articolata, incarna la cosa più giusta da fare. In una parola? Dare sfogo all’azione, la logica del segno più impulsivo, ha il vantaggio della prontezza e del cuore puro!

Segue l’amico Cancro, fedele ai suoi sentimenti, si getta nella mischia con orgoglio!

Il sentimentalismo lo accompagna nella maggior parte delle fasi della sua vita, ma è quando lo canalizza in azione insieme alla volontà che i suoi sogni iniziano a farsi realtà. Spesso considerato come un fifone che preferisce non rischiare, in questo caso mantiene l’atteggiamento di chi “nonostante tutto”, vuole andare fino in fondo e capire l’essenza delle cose. C’è una relazione in particolare che lo attanaglia, ma sarebbe meglio prima risolvere i problemi con i demoni interiori che si porta dietro già da un po’. Consiglio: vivere senza ansie le novità, potrebbero spaventare, ma al tempo stesso essere fonte di qualcosa di nuovo ed eccitante!

All’ultimo posto c’è la Vergine, fiera e composta, va verso la meta!

Risoluta e composta come solo lei sa esserlo, chi può contrastare la lucidità di un pensiero così pragmatico, concreto e convergente verso la materialità delle cose? La scoperta sta nella dimensione dell’inconscio, capisce e vive qualcosa di nuovo, la quale incarna proprio quella chiave per andare dritta verso la meta. I sogni animano il mondo, e senza un po’ di illusione, la logicità è fine a sé stessa. Nello specifico, deve maturare una nuova versione di sé, non diversa, ma evoluta e ammodernata. Consiglio: la meta si avvicina ogni volta che l’azione guidata dalla logica trasparente, che in questo caso è più potente, si unisce alla fantasia. Ricordare che solo chi sogna può volare!