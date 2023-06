Oroscopo di oggi: sei tra i segni dello Zodiaco che hanno coraggio di amare? La fortuna dipende da te!

Oroscopo di oggi, la fortuna non è audace, ma pone i segni a mantenere un atteggiamento coraggioso: l’amore ha ucciso questi segni!

Non ci sono dubbi sul fatto che l’oroscopo di oggi sia in parte un po’ complesso da comprendere. Perché c’è l’amore, ma c’è anche la paura. Ci si lascia andare, ma c’è un dubbio che affligge chi ha agito spontaneamente. Diciamo che gli amici protagonisti delle previsioni di oggi sono abbastanza noti per il loro paranoie, voler avere tutto sotto controllo, e sensazione di perenne pessimismo che li accompagna ovunque. Dei transiti pongono delle difficoltà, ma non per questo non possono essere superate.

C’entra proprio l’Astro dell’Amore, Venere che passando dal segno del Leone, si fa audace e coraggiosa, ed emette proprio queste vibes di eros e passionalità che travolge. Il problema è che c’è un sentore di cambiamento profondo, dato dall’Astro della Metamorfosi, Plutone, che pone questi amici nella condizione in cui si sentono colpiti negativamente dalle loro stesse azioni. Come se avessero tradito le loro aspettative, e compiuto più del dovuto.

In realtà, in amore è proprio così. Si sbaglia e si va avanti, nonostante le delusioni vissute. Per cui se il cielo è un po’ contorto come tutte le relazioni in terra, non bisogna disperare, ma credere in sé stessi senza paura di riprovarci ancora una volta quando si prova lo stesso meraviglioso trasporto.

Oroscopo di oggi, questi segni devono farsi meno paranoie!

Vivere l’amore non è facile, specialmente quando si tiene molto alla persona per cui si provano sentimenti intensi. Sia che si tratti di una semplice cotta o di un’attrazione potente, bisogna rendersi conto che agire quando è il caso, è la cosa migliore da fare. Non tutti hanno lo stesso temperamento arguto, alcuni segni nei periodi passati hanno solo fatto baruffe, quindi il pensiero di un nuovo amore, spaventa più del previsto. Se il passato ha fatto male, non significa che anche il prossimo futuro sia lo stesso! Questi segni dello Zodiaco devono riflettere, ma senza farsi bloccare dal dubbio!

Oroscopo di oggi, al primo posto c’è il segno dei Gemelli, che logorroico!

Logorroico come pochi, dopo aver fatto il passo più grande della gamba proprio perché si sentiva sicuro, cade nelle sue paranoie e ansie che lo portano a dubitare di tutto quello che ha compiuto sinora. Il problema non è cadere in errore, ma vivere ogni singolo sbaglio commesso, come una fonte di ansia e preoccupazione. In realtà gli errori sono un tesoro inestimabile che si chiama esperienza. Il dramma è interiore, deve conoscersi meglio. Consiglio: vivere gli errori come risorse. Amore, non scontrarsi con le persone amate; Lavoro, mantenere a calma; Salute, rilassarsi di più.

Capricorno, si scorna con una realtà che non accetta in nessun modo!

La verità gli fa male non solo emotivamente, proprio fisicamente. Si sente a terra per colpa di una delusione d’amore che lo ha davvero stroncato. Non ha persino voglia di organizzare le prossime giornate, cioè fare ciò che più ama, avere tutto sotto controllo! Forse è stato sbagliare in questa esperienza, che gli ha fatto in parte capire che non tutti gli aspetti della vita possono essere controllati e gestiti ad hoc. Specialmente quando si parla d’amore! Consiglio: far tesoro degli errori commessi. Amore, le emozioni vanno fatte fluire; Lavoro, caricarsi di good vibes; Salute, dormire quando è il momento.

Aquario, meglio far fluire le crisi, sono il segno del malessere costante!

Tenere a bada le emozioni per aver paura di manifestarle, è il più grande errore che si possa compiere, specialmente quando si ha a che fare con le persone che si desiderano. La sfera amorosa è stata tradita da una realtà diversa rispetto le aspettative, proprio come l’amico qui sopra. Ma senza amore, voglia di condividere e lasciarsi andare, cos’è l’essere umano se non una macchina adibita al lavoro? Meno male che l’amore c’è, esiste, fa soffrire e sognare. Consiglio: continuare ad immaginare con speranza il futuro. Amore, lasciarsi le brutte esperienze alle spalle; Lavoro, vivere con serenità; Salute, pensare che la tranquillità esiste, non è un miraggio.