Antonella Fiordelisi asfalta l’hater che insulta il fidanzato Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi perde la pazienza e sbotta su Twitter asfaltando un hater che ha offeso il fidanzato Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi non ha mai avuto paura di esprimere il proprio pensiero e, nella casa del Grande Fratello Vip, lo ha dimostrato più volte. Ora che sul reality è calato il sipario, Antonella non smette di essere schietta e diretta e, di fronte ad un’offesa rivolta al fidanzato Edoardo Donnamaria, ha perso la pazienza e, rispondendo al commento, ha asfaltato l’hater.

Tutto è accaduto quando un hater pubblicando il video di un momento dell’incontro che Antonella ed Edoardo hanno avuto a Rimini commentando con parole che non sono affatto piaciute alla Fiordelisi che ha risposto a tono scatenando la reazione di tutti i fan dei Donnalisi.

Antonella Fiordelisi furiosa per il commento su Edoardo Donnamaria

Durante l’incontro con i fan al Rimini Wellness, Edoardo e Antonella sono stati inondati d’amore dai fan. Durante l’incontro, la coppia è stata disponibilissima e non sono mancati i momenti divertenti. Edoardo, in posa con Antonella per una foto, scherzando sulla sua propria gelosia nei confronti della fidanzata, ha scherzato con Antonella alzandole il top che indossava mentre la Fiordelisi lo abbassava.

Un momento di pochi secondi in cui i due innamorati si sono sorrisi e hanno divertito i fan per poi concludere il tutto con un bacio sulla guancia di Edoardo ad Antonella. Qualcuno, però, non ha gradito il siparietto puntando il dito contro Edoardo e scatenando una polemica sul web.

Alcune critiche sono state piuttosto dure e qualcuno è stata letta anche dalla Fiordelisi che, molto attenta a ciò che accade sui social, ha risposto, in particolare, ad un tweet di fronte al quale ha perso la pazienza e non riuscendo a trattenersi, ha risposto a muso duro all’utente.

“Concentrata sul drama surgelato mi ero dimenticata di quanto facesse schifo questo soggetto”, il commento della ragazza a cui Antonella ha deciso di rispondere difendendo il fidanzato. “Speravi che lo facesse a qualcun’ altra??Per questo dici schifo? Sparisci”, la risposta secca di Antonella che, in un tweet successivo, ha lanciato una frecciatina a tutti gli haters usando i suoi famosi aforismi latini.

“Nondum matura est, nolo acerbam sumere”, ha cinguettato la Fiordelisi ovvero “quando la volpe non arriva all’ uva, dice che è acerba”.

Oh oh la mia antonellina la tocca piano io ✈️

La mia doc ❤️❤️#donnalisi https://t.co/LraCTwIHoD — Angy (@Angycava46) June 4, 2023

Una presa di posizione, quella di Antonella, che è piaciuta ai fan della coppia come potete vedere dai tweet qui in alto.