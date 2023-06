Antonella ed Edoardo: pioggia d’amore all’incontro con i fan e la Fiordelisi si commuove

Antonella ed Edoardo inondati d’amore all’incontro con i fan presso il Rimini Wellness: la Fiordelisi si emoziona a piange.

Pioggia d’amore per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Rimini Wellness dove hanno avuto un incontro con i fan. Allo stand di cui sono stati ospiti, Edoardo e Antonella sono stati accolti da tantissimi fan a cui hanno regalato sorrisi, foto, abbracci, baci e chiacchierate. Bellissimi, uniti, complici e innamoratissimi, dopo aver trascorso la mattinata al mare insieme al loro cane Gohan, Edoardo e Antonella sono arrivati puntualissimi all’incontro con i fan dopo hanno scattato foto ricordo con tutti.

Entrambi con un look sportivo, radiosi e inseparabili al punto da abbracciarsi e baciarsi anche sotto lo sguardo dei fan, Antonella ed Edoardo hanno ricambiato l’affetto dei fan posando con tutti per una foto. La coppia che è nata nella casa del Grande Fratello Vip ha ricambiato tutto l’amore ricevuto non negando a nessuno foto e abbracci e, al termine dell’incontro, emozionata e con le lacrime agli occhi, Antonella ha ringraziato tutti.

Antonella Fiordelisi piange dopo l’incontro con i fan: con Edoardo è stata sommersa d’amore

All’incontro con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno partecipato donne, uomini, ragazzi, ragazze e tantissimi bambini che hanno abbracciato e baciato i due ex vipponi che hanno posato con i fan più piccoli scattando con tutti foto ricordo. Proprio le foto con i bambini hanno particolarmente emozionato i fan della coppia che, nella casa del Grande Fratello Vip, ha spesso parlato di figli.

Edoardo, infatti, ha sempre ammesso di volere una famiglia e di voler diventare presto padre mentre Antonella ha spiegato di aver cominciato ad avere il desiderio di un figlio solo nel momento in cui si è innamorata di Edoardo. Vedere i due con i bambina ha scatenato i sogni dei fan, felici di vedere i due sereni e felici dopo i tanti momenti difficili che hanno affrontato nella casa di Cinecittà.

Al termine dell’incontro con i fan, mentre era ancora in auto con Edoardo, la Fiordelisi ha pubblicato una storia ringraziando tutti per l’amore che le dimostrano da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip dove in tanti le avevano fatto credere di non avere il sostegno dei fan.

“E pensare che mentre ero in casa mi facevano pensare che ero odiata, che nessuno mi avrebbe apprezzata, capita e, invece, a distanza di due mesi, sono consapevole ancora di più della quantità di gente che mi segue, sostiene e supporta h24. Un fandom così non me lo sarei mai aspettata. Felice di non aver mai seguito la massa. Differenziatevi sempre. Voi mi fare sentire ancora più forte. Grazie a tutti per oggi”, ha scritto Antonella.