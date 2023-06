Hai superato i 40 e sogni un taglio pratico ma femminile? Questa soluzione ti conquisterà!

Scopri come portare i capelli dopo i 40 anni, in modo da sentirti pratica e al contempo femminile. Il risultato ti piacerà fin dal primo sguardo.

Superati i 40 anni tante esigenze tendono a cambiare e a portarci a desiderare una vita più pratica e piacevole. Ciò può comportare la voglia di impiegare meno tempo possibile davanti allo specchio o il desiderio di sentirsi sempre in ordine seppur con meno sforzi del solito. Per risolvere il “problema” la scelta più saggia è quella di optare per un taglio che sia semplice da mantenere anche con una piega fatta in casa e che stia bene sia liscio che mosso. In questo modo, infatti, potrai contare su un taglio perfetto per ogni occasione e con il quale sentirti al meglio.

Ma come fare se a tutto ciò desideri aggiungere anche un tocco di femminilità? Per fortuna esiste la risposta corretta che è nel taglio leggermente scalato ma pieno. Una sorta di bob da portare preferibilmente ondulato ma che anche liscio si rivela piacevole da vedere. Dopo aver visto quali sono le acconciature che ti fanno apparire più giovane, scopri qual è il taglio da portare dopo i 40 anni per sentirti pratica e vederti al contempo femminile.

Come portare i capelli dopo i 40 per essere pratica e femminile

Scegliere il taglio di capelli giusti è sempre una mossa vincente perché ci aiuta a sentirti e vederci al meglio in ogni situazione. Un risultato che dopo i 40 è più importante che mai perché consente di apparire al meglio senza dover rubare tempo prezioso agli impegni di tutti i giorni.

Ecco, quindi, che scovare il taglio giusto è sempre un’ottima scelta. E tra i tanti, uno che andrà benissimo per questa stagione è il taglio medio leggermente scalato sul davanti. Un modo per incorniciare il viso donando quella pienezza alla chioma che aiuta a ristabilire i volumi e che ti farà apparire più giovane.

Questo taglio, oltre a star bene sia liscio che mosso si può portare anche in versione “spettinata”. Un aspetto che ti aiuterà a vederti bene fin dal momento del risveglio e che ti consentirà di godere a pieno delle tue giornate, sorridendoti sinceramente ogni qual volta ti trovi a passare davanti ad uno specchio. Un risultato che ti farà sentire al meglio poiché pratico al punto giusto e al contempo femminile. Basta quindi davvero pochissimo per godere al meglio di un taglio che ti stia bene e che ti faccia sentire più bella che mai. Taglio che ti consentirà di ottenere una splendida acconciatura per quando esco. E tutto senza dover mai perdere tempo. Basta infatti pettinare i capelli a testa in giù e dare (se proprio ne hai voglia) qualche giro di piastra alle ciocche davanti per ottenere un effetto davvero super!