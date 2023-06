Antonella Fiordelisi, serata speciale con Chicca, la mamma di Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi trascorre una serata speciale in compagnia di Chicca, la mamma del fidanzato Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria vivono a Milano, ma appena possono, scendono a Roma dove vivono la famiglia e gli amici storici di Edoardo. In occasione della finalissima di Europa League tra Siviglia e Roma, così, la coppia ha scelto di raggiungere la capitale dove Antonella ha trascorso il pomeriggio prima a casa di Edoardo dove, aiutata da Matteo, il migliore amico del fidanzato, ha aperto i regali dei fan e poi con Leriana, la migliore amica di Donnamaria con la quale si è concessa un pomeriggio di shopping.

Edoardo, invece, dopo aver condotto la trasmissione radiofonica Generazione Zeta da Roma, ha trascorso la partita con gli amici davanti al televisore per seguire la partita della Roma, la sua squadra del cuore. Cosa ha fatto, invece, Antonella? Ha scelto di trascorrere la serata a casa dei suoceri per stare un po’ di tempo con Chicca, la mamma di Edoardo.

Antonella Fiordelisi a lezione di cucina da mamma Chicca

Antonella Fiordelisi non ha mai nascosto di non essere brava in cucina. Da quando convive con Edoardo Donnamaria, la coppia spesso mangia fuori e quando restano a casa è soprattutto Edoardo a cucinare. Trovandosi a Roma, con Edoardo impegnato con gli amici con cui ha guardato la partita della Roma, la Fiordelisi ha così deciso di trascorrere la serata a casa della suocera per imparare a cucinare.

Mamma Chicca si è così trasformata in insegnante di cucina insegnando ad Antonella a preparare una semplicissima pasta al sugo. Ad immortalare tutto è stata la stessa Antonella che ha regalato ai fan sia delle dolci foto con mamma Chicca che un video in cui la mamma di Edoardo indossa un bracciale di “The Queen Scacco matto”, la capsule di gioielli della Fiordelisi.

Le foto e i video pubblicati da Antonella sui social sono diventati immediatamente virali. I fan dei Donnalisi non hanno nascosto la propria felicità nel vedere lo splendido rapporto che Antonella sta costruendo con la famiglia e gli amici storici di Edoardo che, a sua volta, è stato accolto a braccia aperte dai genitori della fidanzata e dalle sue migliori amiche.

Questa cosa che oggi Edo non c’era e lei è stata prima con il Dica, poi con Leriana e Chicca mi fa frignare e non poco.

Lui l’ha introdotta nella sua vita dal primo istante e l’hanno tutti accolta come se avesse fatto anche lei sempre parte del loro piccolo mondo🥹#donnalisi pic.twitter.com/sWhtTdqoI2 — Marty (@MartinaAlunni29) May 31, 2023

La coppia, dunque, sempre più innamorata, vive la storia in famiglia supportata dalle persone più importanti di entrambi.