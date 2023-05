Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria boom: amore e lavoro, il loro post GF Vip è perfetto

Il post GF Vip assolutamente perfetto di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: amore e lavoro a gonfie vele, le ultime novità.

Post GF Vip assolutamente perfetto per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che continuano ad essere protagonisti nonostante il reality show sia finito da due mesi non solo per la splendida storia d’amore che stanno vivendo, ma soprattutto per i successi professionali. Antonella ed Edoardo, infatti, dopo aver chiuso la porta rossa alle loro spalle, si sono concentrati sulla loro relazione e sui tanti progetti professionali di cui stanno già raccogliendo i frutti.

Oggi, lunedì 29 maggio, per Antonella ed Edoardo è stata un’altra giornata, professionalmente, molto importante. La Fiordelisi e Donnamaria, infatti, hanno vissuto una giornata lavorativa entusiasmante, supportati dai fan che, dopo averli seguiti e sostenuti al Grande Fratello Vip, stanno continuando a farlo anche nei rispettivi lavori.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: nuovo progetto per The Queen Scacco Matto, interviste top e musica per lui

Dopo lo straordinario successo registrato con la capsule di gioielli in argento che, dopo poche ore dalla messa in vendita ha fatto registrare clamorosi sold out, The Queen Scacco Matto diventa ancora più grande. Oggi, lunedì 29 maggio, infatti, Antonella ha lanciato una nuova versione dei gioielli The Queen scacco matto. Dopo i gioielli in argento, infatti, la Fiordelisi ha lanciato, allo stesso prezzo, la versione dei gioielli placcati in oro.

Una novità che ha scatenato nuovo entusiasmo dei fan, pronti a regalare altri successi clamorosi all’ex schermitrice che si sta dedicando ad importanti progetti di lavoro e alla sua storia con Edoardo. Antonella, inoltre, è l’unica ex vippona, insieme ad Oriana Marzoli che è tornata single dopo l’addio a Daniele Dal Moro, ad aver cominciato a fare serate in discoteca dove è accompagnata dal fidanzato Edoardo che la sta supportando in tutte le sue scelte.

Allo stesso modo, Donnamaria è super impegnato in radio conducendo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19 su Radio Zeta, in coppia con Francesco Taranto, la trasmissione Generazione Zeta con cui, ogni giorno, conquista i trend di Twitter intervistando grandi nomi della musica italiana come Luciano Ligabue che è stato ospite della puntata odierna.

Edoardo, inoltre, è super concentrato sulla musica e, dopo il successo del brano “Il cielo stanotte” dedicato alla sua Antonella, è pronto a regalare nuova musica e nuove canzoni ai fan.