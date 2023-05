Oriana Marzoli piange per Daniele Dal Moro: l’annuncio in diretta scuota i fan

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati: le piange in diretta su Twitter e dà l’annuncio ai fan che restano senza parole.

Momento difficile per Oriana Marzoli dal punto di vista sentimentale. La sua storia con Daniele Dal Moro che era decollata dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 7 pare giunta ufficialmente al capolinea. Che tra i due ci fossero problemi era evidente da qualche giorno, in particolare da quando Daniele è esploso su Twitter contro i fan che, dopo aver notato un suo like ad una ragazza su Instagram, hanno inondato di messaggi Oriana mettendola al corrente del fatto.

Tuttavia, dopo essere stata a Napoli per l’uscita della sua capsule di costumi, Oriana aveva raggiunto Daniele a Verona e tutto sembrava andare a gonfie vele. Almeno fino a ieri mattina quando, improvvisamente, un primo gesto social dell’influencer venezuelana ha scatenato i commenti dei fan.

Oriana Marzoli, addio a Daniele Dal Moro: via da Verona e lacrime su Twitter

Dopo aver tolto il segui su Instagram a Daniele Dal Moro, nella giornata di ieri, domenica 28 maggio, Oriana ha condiviso tra le storie del proprio profilo social, una foto in cui si trovava in stazione con le valigie. Uno scatto che ha mandato in tilt i fan che hanno cominciato a chiedersi il motivo della partenza improvvisa di Oriana da Verona. La Marzoli ha così raggiunto Milano dove è ospite di Alberto De Pisis e, su Twitter, ha prima fatto un appello ai fan e, poi, intervenuta in diretta in una room, tra le lacrime, ha fatto intuire l’impossibilità di risolvere la situazione con Daniele.

“Vi prego, non taggatemi più in cose d’amore su Instagram. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non fatelo, non sto bene. Grazie…”, ha cinguettato su Twitter.

I fan che hanno seguito gli Oriele nella casa del Grande Fratello Vip si sono così confrontati in una room su Twitter avanzando varie ipotesi sul motivo della rottura. Ad intervenire in diretta è stata, poi, proprio Oriana che, tra le lacrime, ha confermato la rottura da Dal Moro.

“L’unica cosa che vi chiedo è di non taggarmi nei video con Daniele, non mi interessa sapere se c’è gente che appoggia più me o più lui. Non voglio che prendiate posizioni, voglio solo che non mi taggate in certe cose perché sto male. […] Non penso che risolveremo tutto”, le parole di Oriana che, pochi giorni fa, esattamente come Daniele, aveva espresso il proprio cordoglio per la morte di una giovane fan.