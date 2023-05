Tragedia per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: devastati per la morte di una giovane fan

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli devastati per la morte di una fan giovane che aveva seguito tutto il loro percorso al GF Vip. Tragedia immane.

Si è tolta la vita una giovane fan di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Lindsay, questo il nome della ragazza, si sarebbe suicidata a causa dei continui atti di bullismo subiti. Il Grande Fratello Vip è seguito non solo in Italia, ma anche all’estero e Lindasy, una ragazza francese, seguendo il percorso fatto nella casa da Daniele e Oriana era riuscita ad evadere per mesi dalla propria realtà.

Purtroppo, però, nella giornata di ieri, su Twitter, alcuni fan degli Oriele (il nome con cui vengono chiamata Daniele e Oriana ndr) hanno annunciato la prematura e tragica scomparsa di Lindsay. “Allora ragazzi ho una brutta notizia. Quella ragazza si chiama Lindsay si è tolta la vita due giorni fa per molestie scolastiche e stata lei à creare Oriele France”, hanno scritto su Twitter alcuni utenti.

La reazione di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli alla morte della giovane fan

Durante i sei mesi del Grande Fratello Vip, in tanti si sono affezionati ai vari concorrenti e, in particolare, alle coppie. Tra i fandom più numerosi, oltre a quello dei Donnalisi che, anche dopo il reality stanno seguendo Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sostenendoli nei loro progetti professionali, c’è sicuramente quello degli Oriele. Daniele e Oriana, con la loro storia, continuano ad essere molto seguiti e, nelle scorse ore, la notizia della morte della giovane fan, li ha raggiunti.

Entrambi, sui rispettivi profili Instagram, hanno condiviso una foto di Lindsay scrivendo dei toccanti messaggi. “Ti abbraccio piccola Lindsay. Grazie davvero piccola. Stop bullyng please“, ha scritto Daniele. “Sono sconvolta”, sono le parole scritte da Oriana che ha poi deciso di esprimere il proprio dolore attraverso un video.

“Ragazzi io sono veramente sconvolta. Scusate ero fuori dal parrucchiere e ho visto soltanto adesso. Ho appena visto questa notizia bruttissima. Non so cosa dire sono molto scioccata. La gente forse deve vedere o cercare di capire come parlare agli altri. Dovremmo pensare di più sulle cose che facciamo e diciamo, il modo che usiamo. Le cose che si dicono… Non sappiamo la situazione e i limiti altrui. Non sappiamo quanto possiamo ferire chi ci sta davanti. Dobbiamo tutti stare più attenti e davvero non ho parole per quello che è successo. Mi dispiace da morire. E non so cosa dire perché sono spiazzata dopo aver letto tutto“, le parole di Oriana condivise sui social da tutti i suoi fan.

“forse dobbiamo capire come parlare agli altri, le cose che facciamo.. perchè non sappiamo il limite degli altri e non sappiamo fino a dove possiamo ferire una persona, cerchiamo di stare più attenti..” bebè❤️‍🩹 #oriele pic.twitter.com/iXlT5uoGDz — Bebe è un ✨Sacrificio✨ (@bebeinsacrifice) May 22, 2023

Una tragedia enorme di cui è venuta a conoscenza anche Antonella Fiordelisi che, con un like du Twitter, ha fatto capire quanto di fronte a tragedie del genere, non esistano i fandom.

Tanti i messaggi di cordoglio per Lindsay con cui la vita è stata troppo crudele.