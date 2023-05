Antonella ed Edoardo, amore e complicità: lei gli dedica parole d’amore, lui la difende sui social

Amore e complicità tra Antonella ed Edoardo che si supportano in tutto difendendosi sui social e lasciandosi andare a dediche d’amore.

Antonella Fiordelisi tira fuori il suo lato più dolce lasciandosi andare ad importanti dediche nei confronti di Edoardo Donnamaria e lui, di fronte all’ennesima critica scritta sui social dagli utenti, sbotta e la difende pubblicamente. Gesti di amore e complicità quelli di Antonella ed Edoardo il cui rapporto cresce giorno dopo giorno diventando sempre più importante. Sono trascorsi quasi due mesi da quando Antonella ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip e, da quel giorno, la sua storia d’amore con Edoardo è decollata.

Una storia che, durante i sei mesi di Grande Fratello Vip, ha sempre fatto discutere. Nella casa, in pochissimi credevano nel loro rapporto e, in tanti, hanno contribuito ad alimentare i dubbi naturali che Donnamaria aveva non conoscendo ancora bene Antonella. Fuori, però, i genitori di Antonella e quelli di Edoardo, gli amici di sempre di entrambi e i fan che, avendo seguito tutto conoscevano bene i sentimenti di tutti e due ci hanno sempre creduto, anche nei momenti più difficili in cui sembrava che la storia fosse ormai naufragata.

A crederci, tuttavia, sono stati soprattutto Antonella ed Edoardo che, come ha detto lui stesso nel videomessaggio inviato alla fidanzata in occasione del suo compleanno “sono sempre stati bravi a fare pace”. Usciti dalla casa del Grande Fratello Vip, l’amore, la complicità, la protezione e il sostegno che ciascuno dà all’altra e viceversa sono ancora più evidenti.

La dolce dedica di Antonella Fiordelisi

Innamoratissima del suo Edoardo, Antonella, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato un video di un momento vissuto nella casa del Grande Fratello Vip. Nel video in questione, Antonella ed Edoardo sono in veranda con Charlie Gnocchi e Luca Onestini. Edoardo, parlando d’amore, confessa che, prima di conoscere Antonella, era single da quattro anni. Il motivo? “Perché non pensavo al futuro insieme ad una donna. Visto che c’ho trent’anni, e se sto con una persona… Visto che sono single da quattro anni perché non ho trovato una che mi dà determinate cose che lei (Antonella, ndr) mi dà, ad un certo punto dico: io voglio accanto una donna che ha determinate caratteristiche…”, dice Edoardo nel video.

Un breve frame che Antonella ha pubblicato su Twitter lasciandosi andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore per il fidanzato. “Io questa volta speso che non finirà mai”, ha scritto la Fiordelisi citando il verso de “Il cielo stanotte” la canzone di Drojette (il nome d’arte di Edoardo Donnamaria ndr) e che le ha dedicato totalmente.

Edoardo Donnamaria sbotta e difende Antonella Fiordelisi dalle critiche

Il post GF Vip di Edoardo e Antonella è assolutamente perfetto. I due, oltre a viversi la storia d’amore circondati dall’affetto delle rispettive famiglie, si stanno dedicando totalmente al lavoro e ai tanti progetti professionali. Edoardo è tornato a fare musica ottenendo un grande successo con “Il cielo stanotte”, conduce tutti i giorni la trasmissione “Generazione Zeta”, in onda su Radio Zeta e sta lavorando ad un progetto top secret con Matteo Diamante e a nuova musica.

Antonella, invece, è tornata a fare l’influencer pubblicizzando importanti brand, ha annunciato l’intenzione di studiare dizione e recitazione e ha lanciato la sua linea di gioielli “The Queen scacco matto” che ha fatto registrare i primi sold out poche ora dopo l’inizio della vendita.

Eppure, su Twitter, qualcuno ha avuto da ridire sul lavoro di Antonella al punto da far sbottare Edoardo che ha difeso pubblicamente la fidanzata come potete vedere dalla foto qui in alto scatenando l’entusiasmo dei Donnalisi che hanno sempre amato il modo con cui difende e protegge Antonella.