Il cielo stanotte fa boom: la reazione di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Il cielo stanotte, la canzone di Edoardo Donnamaria dedicata ad Antonella Fiordelisi, fa il boom di ascolti: la reazione dei Donnalisi.

Boom di ascolti su Spotify e iTunes e di visualizzazioni su You Tube per “Il cielo stanotte”, la canzone di Edoardo Donnamaria, in arte Drojette, totalmente dedicata ad Antonella Fiordelisi e che racchiude i sei mesi d’amore che hanno vissuto nella casa del Grande Fratello Vip in cui non sono mancate emozioni, discussioni, ma anche paure. Il brano, pubblicato il 4 aprile, sta già facendo impazzire tutti. Oltre all’hashtag #ilcielostanotte in tendenza da giorni su Twitter, il riscontro che sta ottenendo la canzone è davvero forte.

Attesissimo dai Donnalisi ovvero dai fan di Edoardo e Antonella che hanno seguito per sei, lunghi mesi tutta la loro storia trascorrendo spesso la notte in bianco in attesa di un loro chiarimento dopo una discussione, il brano sta ottenendo un grandissimo successo. Orecchiabile, con un testo che è una vera e propria dichiarazione d’amore, la canzone è già in tendenza come dimostrano i risultati ottenuti dopo poco meno di dodici ore dalla pubblicazione.

La reazione di Edoardo e Antonella

Incredula, ma felicissima, Antonella, dopo aver ascoltato la canzone, ha pubblicato una storia su Instagram condividendo con i fan il suo stato d’animo. A letto con Edoardo, mentre è tra le sue braccia, sorride e lo guarda con aria sognante mentre lui canta la canzone e la abbraccia teneramente. “Sei unico, folle, romantico, passionale”, ha scritto Antonella condividendo il video in cui Edoardo le dedica la canzone dal vivo.

Edo che canta la canzone ad occhi chiusi è la mia cosa preferita 🫶 ogni parola cantata con un intensità unica…ok vorrei sentirla live #ilclielostanotte pic.twitter.com/HC38xqUfoK — 🐑🐑🐑 (@PecoraNerah28) April 5, 2023

Edoardo, poi, oltre a condividere tra le storie del proprio profilo Instagram lo stesso video, in una storia successiva, mentre è steso a letto con Antonella che lo abbraccia, non nasconde l’emozione di fronte al primo posto in classifica su iTunes.

Su Twitter, poi, ha condiviso la sua gioia anche per i numerosi ascolti ricevuti su Spotify.

screen delle 00.17, incredibile, siamo una forza, grazie a tutti, piango ❤️#ilcielostanotte pic.twitter.com/8hxziqjzyD — edoardo donnamaria (@drojette) April 4, 2023

La gioia di Edoardo e Antonella è stata condivisa anche dagli amici Matteo Diamante e Davide Donadei che hanno pubblicato il link della canzone su Instagram esortando tutti ad ascoltare il brano e dai genitori dello speaker radiofonico che è anche tornato ufficialmente in radio. Sia mamma Chicca che papà Vincenzo non hanno nascosto la felicità per il momento che sta vivendo il figlio.

Il testo

Io ste cose non le so fare, non le so dire

è questo è Swann baby

Oggi ti aspetto sotto casa tua

appena arrivi tu mi chiedi se ti amo eh oh

io ti risponderò eh oh-oh

anche se voglio sentirti addosso penso per stare un po’ più leggeri

sia la cosa più bella che posso

avverarti i tuoi desideri

Ho dedicato tempo a tutto quello che credevo mancasse

ma poi ho pensato che tu non vuoi regali, le cose che non posso darti perchè noi non siamo così

che ti basta una macchina, il pieno e una foto e che stia più vicino a te

ce ne andiamo da qui?

Tu mi prendi la mano e dici il cielo stanotte sembra fatto apposta per farci sorridere

e non sai dove andiamo ma non l’importante se ci sei tu qui con me che mi sai stringere

tu mi guardi io ti guardo e voglio restare con te

stare con te, con la testa tra le nuvole

e spero che resti con me, resti con me?

Spero che resti con me, con me eh

io che stavolta spero che non finirà mai e che sparisca il resto

tu mi prendi la mano e poi che cosa dirai?

ne accendo un’altra come scusa perchè in fondo

sai non voglio più lasciarti andare

poi tu mi chiedi che cosa c’è?

Non sono bravo a rispondere

facciamo pace, sono le 3

Tu mi prendi la mano e dici il cielo stanotte sembra fatto apposta per farci sorridere

e non sai dove andiamo ma non è l’importante se ci sei tu qui con me che mi sai stringere

tu mi guardi io ti guardo e voglio restare con te

stare con te, con la testa tra le nuvole

e spero che resti con me, resti con me?

Tu mi prendi la mano e dici il cielo stanotte sembra fatto apposta per farci sorridere

e non sai dove andiamo ma non è l’importante se ci sei tu qui con me che mi sai stringere

tu mi guardi io ti guardo e voglio restare con te

stare con te, con la testa tra le nuvole

spero che resti con me.

Con una canzone, Drojette ha dimostrato il suo profondo, vero e sincero amore nei confronti di Antonella Fiordelisi!