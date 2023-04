É il giorno di Edoardo Donnamaria: il ritorno in radio e l’uscita della canzone “Il cielo stanotte” dedicata ad Antonella Fiordelisi

É ufficialmente iniziato il giorno di Edoardo Donnamaria: protagonista del GF Vip 7, riparte tornando in radio e pubblicando la canzone “Il cielo stanotte” dedicata ad Antonella Fiordelisi.

Il giorno di Edoardo Donnamaria è ufficialmente cominciato. Protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip 7 non solo con la sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi che continua serenamente a telecamere spente, ma anche con la sua inventiva e creatività con cui è riuscito ad animare non solo la casa, ma anche il pubblico a cui ha regalato momenti divertenti ideando tanti giochi del GFVip Game Night, ma anche creando intrattenimento vario in casa, Edoardo Donnamaria è pronto per ripartire e tuffarsi in nuove avventure professionali.

Chiuso definitivamente il capitolo dedicato al Grande Fratello Vip, in quel di Milano, sta per ripartire con la radio, ma anche con la musica in generale con il supporto della fidanzata Antonella, della famiglia, degli amici e del fandom dei Donnalisi, pronto a sostenere ogni scelta professionale sia di Edoardo che di Antonella.

Il ritorno a Radio Zeta con il programma Generazione Zeta

Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello vip ha sempre sostenuto di voler tornare a fare radio e quel giorno è finalmente arrivato per Edoardo Donnamaria. Da oggi, martedì 4 aprile, sarà in onda tutti i giorni, in diretta, dalle 17 alle 19, sulle frequenze di Radio Zeta. Donnamaria, insieme a Francesco Taranto, conduce “Generazione Zeta” dando spazio alla musica più amata dai giovani e intrattenendo il pubblico con la sua dialettica.

Il programma può essere seguito anche in tv sul canale 266 del digitale terrestre e sul canale 735 di SKY, con l’applicazione gratuita RTL 102.5 PLAY e in streaming collegandovi al sito di Radio Zeta cliccando qui.

I fan sono già pronti a dedicargli la massima attenzione con l’hashtag #edoonair

Oggi è il tuo giorno Scucchiaaaa. Siamo tutti qui per te.

Come da sei mesi a questa parte. Radio, canzone, la scena è tutta tua.

Te lo avevamo scritto in cielo “Drojette nostro brillerà”.

E mo per te stamo a twittà con #edoonair e #ilcielostanotte.

Meriti tutto. ❤️ pic.twitter.com/UFuyJymBsF — Copy❤️Trash (@CopyLoveTrash) April 4, 2023

4/4, IL GRANDE GIORNO.

Ritorno in radio e un nuovo singolo. TWITTARE E RITWITTARE.

Facciamo incendiare Twitter con #EdoOnAir e #IlCieloStanotte. FACCIAMO GRUPPOOOOOO pic.twitter.com/eoqPfoKoOc — ✨ (@YoungSignorini_) April 4, 2023

ATTENZIONE Today is Donnamary Day Sosteniamo questo schucchio mandando in tendenza #edoonair e #ilcielostanotte FORZA DONNALISIEEEE #donnalisi pic.twitter.com/AkUmGsuvbm — Alicenlh (@alicenlh_) April 4, 2023

L’uscita della canzone di Drojette “Il cielo stanotte” dedicata ad Antonella Fiordelisi

Questa sera, poi, allo scoccare della mezzanotte, uscirà il nuovo singolo di Drojette, questo il nome d’arte di Edoardo Donnamaria. Il brano dal titolo “Il cielo stanotte” sarà disponibile su tutte le piattaforme, compreso Spotify (cliccate qui per seguire il profilo di Edoardo) ed è dedicato totalmente alla fidanzata Antonella Fiordelisi con cui spera che la storia duri per sempre come ha scritto lui stesso su Instagram annunciando l’uscita della canzone.

Anche per l’uscita del brano, i fan dei Donnalisi hanno già lanciato l’hashtag #ilcielostanotte in tendenza da due due giorni e con cui sono pronti a scatenarsi su Twitter appena il brano sarà nelle loro mani.

Oggi è la tua giornata @drojette tutti sintonizzati dalle 17 su @RadioZetaOf per #edoonair .. aspettando le 00.00 per #ilcielostanotte ..

Si continua a fare il “devasto” #donnalisi pic.twitter.com/2oVnT2Ufn0 — barbybi74 (@barbybi74) April 4, 2023

Per Antonella ed Edoardo, dunque, inizia oggi ufficialmente un nuovo capitolo della loro vita come ha cinguettati lei stessa annunciando la partenza per Milano.

tutto il fandom Donnalisi è pronto per sostenere Edoardo e Antonella in tutti i loro progetti.