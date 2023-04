Non sai cosa metterti? Scegli uno di questi abiti fantasia coloratissimi

Stagione che vivi e moda che trovi ma la costante è una: non avere mai nulla di interessante da metterci. Scopriamo così gli abiti freschi e colorati da avere che ci salveranno per look dell’ultimo minuto.

Quando si è abituate agli outfit monocromatici o bicolore (di solito bianco e nero) è difficile lanciarsi in qualcosa di molto colorato, di acceso. Questo vale anche se si trattasse di qualcosa da indossare nel week-end. Con gli abiti a camicia però la scelta è talmente ampia ed accattivante che è dura dire di no. Proviamo cose nuove ed apriamoci alla gamma di colori che non avremmo mai concepito su di noi.

Per apparire più toniche su può sempre stringere di più la cinturina in vita e mettere sotto il vestito un top furbo. Non demordiamo e agiamo di colore!

Freschi, colorati e simpatici. Sono gli abiti da giorno per la primavera

Topshop propone l’abito sottoveste (59,99 euro) nelle calde tonalità dell’ arancione e del giallo mischiate a verde tropicale. Il tessuto lucido esalta la luce e rende perfetto il match proposto dal brand con mini borsa rigida e sandalo arancione. Qui starebbero benissimo pezzi della nuova collezione di Jacquemus (una borsa si aggira sui 550 euro).

L’abito a camicia, lungo fino alle caviglie, di Mark & Spencer con fantasia geometrica azzurra, verde e nera, consiste in un susseguirsi di cubi e greche che confondono la vista ma esaltano anche la prima abbronzatura. Costa 46,99 euro su Zalando, già scontato del 15%.

Realizzato da Shein, l’abito con maniche lunghe super colorato con stampa paisly ha, oltre alla cintura in tessuto di raso solito, anche l’abbottonatura frontale. Il colletto definito e la lunghezza al ginocchio, lo rendono adatto sia ad una ciabattina in cuoio sia ad una sneakers bianca (se si è ancora giovani).

Base giallo intenso e fiori lilla che sembrano come dipinti su una tela. L’idea di Pennyblack (169 euro) è senza maniche, arriva a metà polpaccio e sottolinea il torace per poi scendere morbidamente sui fianchi. Meglio indossarlo se si è more o con una carnagione calda. Per chi è particolarmente chiara non è indicato.

Ovviamente, borse, scarpe e bijoux dovranno essere basic, semplici ed abbinati. Le stravaganze per un post su Instagram sono una cosa ma nella vita reale è bene fare le cose in modo sensato, misurato. La chiave è nell’equilibrio, sempre.

Silvia Zanchi