Bronze glam, il make-up da compleanno di Giulia Salemi è perfetto per la prossima stagione: ecco perché

Chi l’ha detto che lo smokey bronzo non è adatto alla primavera? Lo dimostra la neo-30enne Giulia Salemi, che ha festeggiato il traguardo importante con un make-up favoloso che detta già legge.

L’edizione del Grande Fratello Vip appena conclusa ha rappresentato l’ennesima consacrazione di Giulia Salemi. La bellissima ragazza di origini iraniane continua a collezionare un successo dietro l’altro, imponendosi come uno dei personaggi di punta del piccolo schermo. Lontana dall’essere definita semplicemente “influencer“, la bella 30enne sta prendendo sempre più piede con programmi di successo.

Dopo aver recentemente abbandonato l’impegno in radio (segnale che qualcosa di importante bolle in pentola), sarebbe stata presa di punta dall’acerrima rivale Sonia Bruganelli. Sebbene tra le due poltroncine del GF Vip 7 sono volate frecciatine al fulmicotone, la moglie di Bonolis, sempre a caccia di talenti, secondo le ultime spifferate avrebbe messo gli occhi su di lei per la prossima edizione di Ciao Darwin.

Continua nel frattempo, tra piccole crisi e dolci riprese, la storia d’amore con l’ex velino Pierpaolo Pretelli, mentre la coppia fa sognare i fan seguitissima sui social. Ma la Salemi non abbandona i suoi amori più grandi: la moda e il beauty. Vera icona di bellezza dai capelli scurissimi e gli occhi magnetici, ha sfoggiato un nuovo favoloso make-up che sta immediatamente dettando tendenza. Tutte pronte per il bronze smokey.

Look glamour da diva per il party: Giulia Salemi lascia a bocca aperta con il suo smokey bronzo (anche in primavera)

Con lineamenti marcati e perfetti e colori altrettanto incisivi, il volto della splendida Giulia Salemi si presta praticamente ad ogni make-up. Lo dimostra lei stessa, che spesso si diverte a creare i suoi look senza bisogno dei truccatori, dispensando poi consigli sui suoi profili social. Una che trucco se ne intende, avrà sicuramente valutato con molta attenzione quale stile adottare per i grandi festeggiamenti da poco avvenuti in occasione del suo 30esimo compleanno. Per il party super glamour a cui hanno partecipato volti noti e non, l’influencer ha fatto una scelta assolutamente non scontata.

Chi lo avrebbe mai detto che il bronzo è adatto alla primavera? La fidanzata di Pretelli stravolge le convinzioni secondo cui questa nuance è perfetta solo per l’autunno, mostrando che si presta divinamente anche ad un’occasione speciale di primavera. Abbinato ad un abito bianco con trasparenze e maxi decolleté, l’esperta del web del GF Vip ha sfoggiato uno smokey eyes realizzato ad arte che mette in risalto il suo sguardo scuro e intenso.

Sulla palpebra mobile brilla un bronzo perlato effetto shine, che si tramuta in un marrone opaco sfumato sulla coda dell’occhio. Una linea scura delinea l’occhio sulla rima superiore allungandosi verso l’esterno, mentre sulla rima inferiore viene ripreso il marrone dell’ombretto. Per il massimo risultato magnetico, non manca la matita nera all’interno dell’occhio, che allunga l’angolo interno verso il naso. L’opera d’arte viene perfezionata con il dettaglio di luce e ciglia sottili e allungate col mascara.

A condire il tutto, una pelle dorata illuminata da un soft contouring effetto opaco, che dona un risultato vellutato al viso. Bronzer appena accennato sugli zigomi e illuminante strategico sulla punta del naso e sulla guancia. Giulia non rinuncia, nonostante gli occhi ben evidenti, a rendere protagoniste anche le labbra. Rossetto marrone sfumato con overlining leggermente più scuro si abbinano al look, mentre un finish lucido conferisce il tocco elegante e glam. Un mix perfetto da imitare subito nella bella stagione: nessuna avrà più paura di tornare al bronzo anche dopo l’autunno.