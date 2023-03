Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: amore in famiglia? La verità in una foto

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi vivono la loro storia d’amore con il sostegno delle famiglie e degli amici? La verità in una foto.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno dovuto affrontare spesso liti e discussioni per le intromissioni degli altri concorrenti. Più volte, l’ex schermitrice è stata accusata dagli amici di lui (Tavassi, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Nicole Murgia, Oriana Marzoli da cui pare aver preso le distanze dopo aver lasciato il reality, ndr) di non tenere a Donnamaria e di mettere il gioco al primo posto. Conclusa l’avventura nel bunker di Cinecittà, Edoardo e Antonella si stanno vivendo l’amore nella vita di tutti i giorni.

Dall’eliminazione della Fiordelisi è trascorsa solo una settimana, ma tanto basta per capire il forte sentimento che lega i due. Antonella, infatti, come ha confermato lei stessa in diretta durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2022 non si è mai separata da Edoardo trascorrendo con lui tutto il tempo tra Roma e Milano. Un amore che è anche appoggiato dalle loro famiglie e dai loro, veri amici con cui hanno trascorso piacevoli giornate.

La reazione delle famiglie all’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

I genitori di Antonella Fiordelisi non hanno mai nascosto di approvare la relazione tra la figlia ed Edoardo Donnamaria e l’hanno confermato nel momento in cui il padre della Fiordelisi ha incontrato Edoardo a Roma mentre Antonella era ancora nella casa del Grande Fratello Vip come potete vedere nella foto qui in basso in cui con Edoardo e il padre di Antonella c’è anche l’amico-manager Marco Giro.

Nei prossimi giorni, inoltre, come ha annunciato Antonella pubblicando un video del suo cagnolino Fiocco, tornerà a Salerno dai genitori e, probabilmente, con lei ci sarà anche Edoardo. Come è stata accolta, invece, la Fiordelisi dalla famiglia del fidanzato? Come svelano i fan dei Donnalisi su Twitter, la sera stessa dell’eliminazione, Antonella è andata con Edoardo a casa dei genitori di lui dove ha avuto modo di conoscerli di persona. Inoltre, uno scambio di messaggi social tra lei e il padre di Edoardo conferma il buon rapporto con la famiglia.

I genitori di Edoardo, dopo l’uscita dalla casa di Antonella, sono partiti per New York dove vive il fratello maggiore dello speaker radiofonico. Da New York, il padre di Edoardo ha pubblicato un selfie ricevendo il commento della Fiordelisi. “Che figo mio suocero”, ha scritto Antonella a cui il padre di Edoardo ha risposto con tre cuori rossi.

La reazione degli amici

A Roma, Antonella ha trascorso i primi giorni a casa di Edoardo che vive con due amici, Leriana e Matteo. Come è stata accolta la Fiordelisi? Antonella ha subito pubblicato sui social storie in cui si mostra serena e spensierata a casa del fidanzato e a pubblicare video sono stati anche gli amici di Donnamaria. Matteo, infatti, ha pubblicato un divertente video mostrando il numero infinito di borse e valigie sparse per casa e di proprietà di Antonella.

Leriana, la migliore amica di Edoardo e che Antonella nominava spesso in casa, invece, ha pubblicato il primo, tenero incontro tra la Fiordelisi e Gohan, il cane di Donnamaria.

Antonella, poi, su Twitter, ha pubblicato un bellissimo selfie proprio in compagnia di Leriana.

Anche gli amici di Antonella hanno accolto a braccia aperte Edoardo. Ilenia, la migliore amica della Fiordelisi che aveva fatto una sorpresa all’ex schermitrice quando era ancora nella casa, ha pubblicato varie storie sul proprio profilo Instagram mostrando parti del viaggio che hanno fatto insieme da Roma a Milano e una serata trascorsa tra amici a Milano da cui si evince l’armonia che c’è nel gruppo.

Nella vita vera, dunque, tra Edoardo e Antonella, tutto sta andando per il meglio.