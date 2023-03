“Amor vincit omnia”: la prima dedica di Antonella Fiordelisi ad Edoardo Donnamaria scatena il web

Antonella Fiordelisi si concede la prima cena fuori con il fidanzato Edoardo Donnamaria a cui fa una dedica che fa impazzire il web.

Primo giorno fuori dalla casa del Grande Fratello Vip per Antonella Fiordelisi e primo giorno ricco d’amore per lei. Oltre a ricevere tutto l’affetto dei, si sta godendo l’amore del fidanzato Edoardo Donnamaria con il quale ha trascorso tutto il giorno. Dopo aver trascorso sei mesi nella casa di Cinecittà ed essere stata lontana dal fidanzato per dieci giorni, Antonella non è tornata subito a Salerno dai genitori, ma ha scelto di restare a Roma con Edoardo.

Subito dopo aver lasciato la casa, a Cinecittà, è corso a prenderla proprio Edoardo con cui, poi, ha raggiunto la famiglia di Donnamaria conoscendo, così, in modo ufficiale i genitori del fidanzato incontrati solo a distanza durante il Grande Fratello Vip. La coppia, poi, ha trascorso la notte a casa di Edoardo e, dopo una giornata di relax, si è concessa la prima cena fuori. A documentare il tutto è stata proprio Antonella che, su Twitter, ha poi condiviso la prima foto di coppia facendo una dedica al fidanzato.

La prima cena e la dedica d’amore di Antonella Fiordelisi ad Edoardo Donnamaria

Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha fatto di tutto per rassicurare la fidanzata Antonella Fiordelisi che, rimasta sola nella casa, ha trascorso dieci giorni a piangere ammettendo di averli vissuti malissimo senza di lui. Uscita dalla casa, Antonella si è tuffata nuovamente tra le braccia del fidanzato ritrovando il sorriso e la gioia di vivere.

Dopo averle lasciato il tempo per riprendersi, Edoardo ha portato Antonella a cena fuori. “La nostra prima cena fuori e mi ha portata al sushi”, dice Antonella pubblicando una storia su Instagram in cui inquadra un Edoardo super sorridente e felice esattamente come si era mostrato durante la prima notte insieme post GF Vip.

La loro prima cena

Edo vestito come il primo mesiversario

Il modo in cui la guarda Sono debole 🥹🥹❤️‍🩹#donnalisi

Su Twitter, poi, Antonella ha pubblicato la prima foto insieme che vedete qui in basso scrivendo “Amor vincit omnia” e scatenando la reazione entusiasta dei fan.

Su Instagram, poi, Antonella ha pubblicato la prima foto post Gf Vip ringraziando i fan per l’affetto e il supporto e sotto la foto è arrivato puntuale il commento di Edoardo a cui Antonella ha risposto in modo romantico.

E questa mattina, Antonella ha dato il buongiorno ai fan mostrando Edoardo ancora assonnato a letto.

Lei come sempre a mille anche con 2 ore di sonno…lui ovviamente no! #donnalisi

Tanti contenuti social, dunque, per i fan dei Donnalisi, sempre più uniti e innamorati.