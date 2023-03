Antonella Fiordelisi, compleanno speciale al GF Vip: il gesto d’amore di Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi festeggia il compleanno al Gf Vip e viene sorpresa dal folle gesto d’amore del fidanzato Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi oggi, 14 marzo, compie 25 anni. L’ex schermitrice che candidata alla finalissima del Grande Fratello Vip 2022, ha vissuto una serata e una notte davvero speciale grazie al fidanzato Edoardo Donnamaria. Nonostante quest’ultimo sia stato squalificato, la 41esima puntata del GF Vip è stata dedicata principalmente all’amore di Antonella ed Edoardo. Per la Fiordelisi sono stati giorni difficili senza il suo Edoardo e Alfonso Signorini ha voluto darle una carezza mostrandole un video davvero speciale che è stato realizzato per lei proprio da Edoardo.

Donnamaria, però, ha deciso di osare ulteriormente e rendere indimenticabile il compleanno alla fidanzata pur non potendo essere fisicamente al suo fianco. In piena notte, mentre Antonella commentava quanto accaduto in puntata con Tavassi, Giaele e Micol, è stata sorpresa prima dalle urla di Edoardo e poi dai fuochi d’artificio.

Le parole d’amore di Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono scelti dalla prima settimana di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip come ha confermato lo stesso Edoardo e, insieme, hanno affrontato tanti momenti difficili. Sono stati diversi i momenti in cui sembrava che tra i due fosse finita e, invece, sono sempre stati “bravissimi a fare pace” in nome di un sentimento forte, speciale che è diventato sempre più importante e che oggi permette ad entrambi di affrontare la lontananza in attesa di potersi riabbracciare.

La squalifica è stata durissima da accettare non solo per Antonella che in casa ha affrontato dei giorni complicati, ma anche per Edoardo, che, dopo sei mesi vissuti accanto alla fidanzata, si è ritrovato nuovamente nella vita vera senza di lui. Un distacco avvenuto pochi giorni prima del 25esimo compleanno di Antonella che sognavano di trascorrere insieme.

Per rendere tutto meno amaro, Donnamaria ha registrato un videomessaggio per la fidanzata in cui si lascia andare a parole importante. Edoardo ha sempre ammesso di fare fatica ad esprimere i propri sentimenti, ma per strappare un sorriso alla fidanzata ha deciso di fare uno sforzo e dedicarle delle dolce parole d’amore.

“Faccio questo video solamente per te, perché so quanto sei giù in questi giorni. Tanti auguri di compleanno, so quanto ci tieni alle feste, facendo una breve analisi, li abbiamo rovinate praticamente tutte. Siamo sempre stati così, tanto passionali, ma siamo stati bravissimi a fare pace. Non so se mi manca di più svegliarmi con te accanto o addormentarmi con te accanto. Noi ci siamo scelti dalla prima settimana, per quanto possiamo aver litigato tante volte siamo sempre tornati insieme. Smettila di mettere i miei vestiti, sorridi perché sei la più bella del mondo quando sorridi. Ti mando un bacio fortissimo, mi manchi, ti amo e auguri”, le parole di Edoardo.

La risposta importante, in diretta e in prima serata non si è fatta attendere: “Per me è più difficile addormentarsi, perché la sera è il momento più brutto. Ci eravamo ripromessi che non avremmo litigato per il mio compleanno. Gli voglio dire che iniziasse a vedere casa a Roma. Se non si può spostare lui, sì. Se lui non può venire a Milano, mi trasferisco io. Lo stavo pensando già da una ventina di giorni, solo che non ero convinta al mille per mille, ora sì”.

Il folle gesto d’amore di Edoardo per il compleanno di Antonella

I regali di Edoardo per il compleanno di Antonella non si sono limitati ad un videomessaggio. In piena notte, mentre Antonella era in cortiletto con Tavassi, Micol e Giaele è stata sorpresa dalla voce del fidanzato che ha urlato: “Buon compleanno amore, ti amo. Corri in giardino e sorridi perchè sei la più bella del mondo”.

Antonella, con gli altri concorrenti, è così corsa in giardino dove è stata sorpresa dai fuochi d’artificio che Edoardo ha organizzato per lei e per il suo compleanno per dimostrarle nuovamente tutto il suo amore.

“E’ pazzo”, ha urlato di gioia Antonella mentre, emozionata, guardava il cielo illuminato dai fuochi. Poi, confidandosi con Nikita, ha aggiunto: “Mi ama tanto” trovando conferma nell’abbraccio dell’amica.

La felicità di Antonella dopo il gesto inaspettato di Edoardo. 💘 A:”cioè, se continua così poi ci sposiamo, che deve fare di più ?”.#donnalisi #drojette #fiorde #edoinstudio pic.twitter.com/WvykLG2cnd — Andrea.B ✨🌍 (@AndreaB77447718) March 14, 2023

E per finire, Edoardo ha incontrato anche il papà di Antonella, Stefano Fiordelisi e Marco Giro, l’agente della fidanzata facendo una foto con loro in piena notte.

Per Antonella, su Twitter, sono poi arrivati anche gli auguri di Vincenzo Donnamaria, il padre di Edoardo.

“AUGURI ANTONELLA !! Ho scoperto che sono meno bravo di Edo a fare gli auguri. Quello scemo non ci ha detto niente ieri sera. Sennò venivamo anche noi !! Tutti a votare la DOC!!!”, ha scritto esortando gli utenti di Twitter a votare per regalare la finale ad Antonella.