Antonella Fiordelisi zittisce gli haters: le struggenti parole d’amore per Edoardo Donnamaria

Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi non riesce a trovare pace: ecco come sta reagendo alla distanza

Il Grande Fratello Vip non smette di riservare sorprese: al centro dell’ultima puntata (ma non solo) sono stati indubbiamente i giovani Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Il loro rapporto, sfociato nel tempo in una vera e propria storia d’amore, è stato da sempre sotto i riflettori per la sua natura super volubile e controversa. Vi raccontiamo di più scorrendo in basso….

L’amore tra i due ragazzi è sempre stato palese agli occhi di molti, tuttavia, avendo due caratteri molto forti, erano spesso soliti scontrarsi anche per motivazioni futili. Negli ultimi giorni, Edoardo è stato più volte ripreso per alcuni suoi atteggiamenti provocatori ed aggressivi, soprattutto nei confronti della Fiordelisi: questo però non è bastato a fermarlo, al punto da procurargli una squalifica dal gioco durante l’ultima puntata.

Inutile sottolineare la tristezza di Antonella alla consapevolezza che, dopo sei mesi trascorsi insieme giorno e notte, avrebbe dovuto (si spera provvisoriamente) salutare il suo fidanzato per un po’ di giorni. Già durante la puntata, la ragazza ha avuto modo di sottolineare in lacrime quanto si sentisse in colpa per la sua uscita, inoltre, già a poche ore dalla sua assenza, ha iniziato ad accusare pesantemente il colpo della distanza e della mancanza

Vi forniamo alcune prove al riguardo scorrendo in basso…

Antonella Fiordelisi, ecco come sta reagendo a poche ore dall’uscita di Donnamaria

Durante il primo confessionale dopo la squalifica di Donnamaria, Antonella ha avuto modo di fare importanti riflessioni sul loro rapporto: “Non è facile perché stavamo sempre insieme. Anche se litigavamo, stavamo nella stessa casa e non ci potevamo dividere. E’ come se mancasse una parte di me...” ha ammesso. Ma anche a “mente più lucida” si è lasciata andare a forti parole d’amore….

La ragazza ha trascorso queste giornate indossando gli occhiali da sole, probabilmente per coprire gli occhi devastati dalle lacrime. Anche solo ascoltare delle canzoni d’amore, infatti, le ricorda Edoardo, motivo per cui si abbandona a momenti di fragilità e mancanza.

Non sta affrontando tutto questo da sola: ad ascoltarla e consolarla, infatti, c’è la sua amica Nikita, a cui l’influencer ha posto una serie di domande: “Mi sembra vuota la casa senza Edoardo. Chissà che sta facendo, come ha preso il contatto con l’esterno…Secondo te mi pensa? Mi guarda?” ha chiesto. A sua volta, Nikita ha chiarito che, a suo avviso, Edoardo la pensa sempre e che la separazione è accaduta a 20 giorni dalla fine del reality, dunque poteva andare molto peggio.

“Meglio litigare con lui che non averlo più” ha poi continuato Antonella, ma la Pelizon ha prontamente specificato che Edoardo esiste ancora nella sua vita, al momento in forme come abiti e fotografie. Presto, infatti, i due innamorati si rivedranno la Fiordelisi ha chiarito che vorrebbe vederlo ovunque: “Qualsiasi posto va bene. Avevamo detto alle Maldive, ma va bene anche ostia, basta che sto con lui… anche a casa sua!”

“abbiamo la stessa foto. La guarderò tutti i giorni fino a quando ti vedrò. Ti amo da morire. Aspettami. Mio.”

💔❤️#donnalisi #GFvip pic.twitter.com/BAKcgbWVSr — Marty 🧚‍♀️ (@MartinaAlunni29) March 10, 2023

Vabe Antonella vuole palesemente uccidermi come se non fossi già morta ieri notte… 😭😭💔💔 #donnalisi pic.twitter.com/pnl6blAYXS — la doc regna 🦋 (@Mia80925859Mia) March 10, 2023

Anche Edoardo Tavassi ha cercato in qualche modo di consolare Antonella. il gieffino ha spronato la ragazza a prendere questi 20 giorni di distanza come una sorta di prova reale di quanto è importante il loro rapporto: insomma, come una sorta di lavoro lontano da casa, per cui il tempo inevitabilmente prima o poi passa.

Infine, la Fiordelisi ha suggellato l’amore per il suo Edoardo con una serie di gesti: in primis, soffiando su una piuma capitata vicino a lei per caso, esprimendo un desiderio. Per quanto l’influencer non ne abbia rivelato il contenuto per scaramanzia, risultava di base abbastanza chiaro a tutti. Inoltre, porta sempre con sé la loro foto di coppia, aggiungendo sul retro questa dolcissima dedica: “31/10/22: grazie a te so cos’è l’amore”.

Insomma, ci sono ancora dubbi sui sentimenti di questa ragazza?